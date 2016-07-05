Home Mobile Smartphone Google in arrivo entro l’anno

Smartphone Google in arrivo entro l’anno

di Redazione 05/07/2016

Smartphone Google in arrivo entro la fine del 2016. Il colosso di Mountain View, che si trova già in una posizione dominante grazie al sistema operativo Android, è pronta a lanciare sul mercato un dispositivo di fascia alta con il proprio marchio. Si tratterà di uno smartphone interamente “fatto in casa”, sia nel software, sia nell’hardware. E a quanto pare l’antitrust europeo si sarebbe già mobilitato per vederci chiaro… Insomma, secondo quanto riferiscono autorevoli fonti di stampa, Google entrerà in competizione diretta con l’iPhone di Apple entro la fine del 2016. Big G fa da tempo concorrenza indiretta al ‘Melafonino’, fornendo il sistema operativo di quattro smartphone su cinque di marchi come Samsung, Lg, HTC, Huawei e diversi altri. Tra questi, però, solo Samsung è riuscita a dare fastidio ad Apple nel settore alto del mercato. Nonostante il calo dell’ultimo anno, infatti, dalle parti di Cupertino sono ancora i leader per gli smartphone di fascia alta. Per questo motivo Google ha deciso di scendere in campo direttamente: lo sforzo fin qui fatto non basta più. Dalle parti di Mountain View già collaborano alla realizzazione dei Nexus, smartphone di fascia medio-alta a doppio marchio che vengono prodotti in alternanza da diversi marchi. I prossimi due saranno griffati HTC, ma potrebbero essere gli ultimi con il supporto attivo di Google. Anche i Nexus, infatti, hanno fallito nella concorrenza ad Apple: si tratta pur sempre di modelli simili a quelli di fascia alta che alcuni marchi hanno già lanciato sul mercato. Bisogna fare un passo ulteriore per garantire all’utenza telefonini più innovativi e concorrenziali nei confronti di Apple. Per questo, secondo il ‘Telegraph’, Google ha deciso di lanciarsi nell’impresa di realizzare un dispositivo sul quale abbia il controllo totale del prodotto finale. Smartphone Google: evoluzione dei Nexus? Circa un mese fa, il Ceo Sundar Pichai, in un’intervista con Walt Mossberg, aveva abilmente dribblato la domanda su un possibile smartphone “made by Google”, dichiarando di voler proseguire con più convinzione e fermezza al progetto Nexus. Il nuovo dispositivo, dunque, potrebbe essere proprio un’evoluzione dei Nexus, con le case partner che saranno semplici esecutrici del progetto di Google e non più collaboratrici.