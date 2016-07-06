Home Gadget e Curiosità Asus ZenWatch 2: news e update per uno smartwatch dotato di funzioni top

Asus ZenWatch 2: news e update per uno smartwatch dotato di funzioni top

di Redazione 06/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra gli smartwatch più attesi per la loro moltitudine di funzioni, un design moderno ed elegante al contempo e un'interfaccia versatile e di qualità, non poteva mancare Asus ZenWatch 2, un wearable capace di lasciare un'ottima impressione all'utente già a partire dal primo utilizzo. Grazie alla protezione standard IP67, inoltre, si configura da subito come un ottimo compagno di avventura in qualsiasi ambiente, indoor oppure outdoor, senza temere di danneggiarlo a causa di acqua o polvere. Asus ZenWatch 2 è disponibile in due modelli diversi, in cui è principalmente la dimensione del display a fare la differenza (1,45 e 1,63 pollici); il corpo del device è realizzato con robusto acciaio inox, a lato del quale troviamo un vero e proprio pulsantino a corona, che rende ZenWatch 2 molto simile ad un classico orologio analogico da polso. Asus ZenWatch 2: funzioni e capacità di uno dei più interessanti smartwatch Android Wear Tra i punti cardine della nuova offerta Asus in tema smartwatch, troviamo una buona personalizzazione dell'interfaccia del nostro ZenWatch 2, che può avvenire direttamente dal proprio smartphone utilizzando l'applicazione Face Designer. Anche le telefonate sono perfettamente gestibili, essendo presenti sia altoparlanti che microfono nel corpo del dispositivo, evitandoci di dover utilizzare il cellulare per rispondere. ZenWatch 2 è inoltre un wearable particolarmente adatto a chi va di fretta: il sistema HyperCharge permette di raggiungere il 60% di carica in poco più di un quarto d'ora, per ripartire subito al massimo nel caso in cui si stesse utilizzando una delle funzioni legate alla salute presenti sul device. Adatto anche allo sport per via della robustezza del display (costruito con Gorilla Glass 3, risoluzione 320 per 320 pixel), Asus ZenWatch 2 integra un chipset Qualcomm Snapdragon 400 e sfrutta 512 MB di RAM per portarci un'esperienza Android Wear del tutto nuova, con un aggiornamento alla versione 1.4 (perciò basata su Android Marshmallow, di cui finora si era dato qualche accenno all'IFA di Berlino). Al cuore del dispositivo troviamo però la cura e l'efficacia del comparto software: configurare il nuovo ZenWatch 2 grazie all'app ZenWatch Manager diventa un gioco da ragazzi anche per chi non ha confidenza con la personalizzazione dei wearable, per merito di un'impostazione con GUI user-friendly da cui possiamo selezionare stile e colore del quadrante, disposizione delle app (tra cui Cronometro, Calcolatrice, applicazioni per il fitness, il Meteo, la gestione delle playlist musicali e tante altre) e il controllo remoto di alcune funzioni tipiche degli smartphone. Ogni aspetto della propria "digital life", inclusa la gestione dei software di produttività e di comunicazione, può essere curato facilmente e da un'interfaccia grafica immediata, a bordo di un dispositivo già di per sé adatto a diverse circostanze d'uso: Asus sta migliorando incredibilmente la qualità dei propri smartwatch, e da quanto si può notare non è che l'inizio di una nuova rivoluzione in campo.