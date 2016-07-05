Home Gadget e Curiosità Speedo Shine 2, un nuovo smartwatch activity tracker per nuotatori

di Redazione 05/07/2016

Il brand Speedo, in collaborazione con Misfit Wearables, già nota per la qualità dei suoi wearable, tra sleep monitor, smartband e dispositivi per la salute in generale, ha realizzato un nuovo smartwatch con funzioni di activity tracker che senz'altro susciterà l'attenzione di tutti gli utenti che si dedicano agli sport acquatici, in particolar modo il nuoto. Speedo Shine 2 è un wearable di qualità premium che si differenzia dal predecessore per l'aggiunta di alcune funzioni indispensabili ai nuotatori, tra cui un timer incorporato con notifica, che ci segnalerà quando la nostra sessione di allenamento sarà conclusa secondo i nostri personali parametri di resistenza. Shine 2 è inoltre dotato, nella nuova edizione, di un LED multicolor ideale per inviare durante l'attività sportiva notifiche di diverso tipo, contrassegnate da un colore diverso a seconda del contesto, e di un piccolo motore a vibrazione per i feedback istantanei, per evitare all'atleta di distogliere l'attenzione guardando troppo spesso il display. Speedo Shine 2: nuovo activity tracker, la parola agli esperti Il nuovo dispositivo sviluppato da Misfit e Speedo ha ricevuto review positive da parte di chi l'ha utilizzato a livello professionale o semiprofessionale per monitorare le attività in piscina, grazie ad un nuovo algoritmo capace di contare il numero di vasche percorse nella maniera semplicemente più accurata possibile. A questo proposito, è stata data voce anche a Cullen Jones, atleta premiato alle Olimpiadi specializzato nello stile libero, disciplina in cui detiene anche un record mondiale. "Sia che ci si alleni a livello agonistico, che per mantenere in forma il proprio corpo, è importante concentrarsi soprattutto su performance e velocità, senza distrarsi nella calibrazione dei dispositivi per il rilevamento dei dati di gara", ha fatto notare in una recente intervista, "e Speedo Shine 2" è l'ideale per tener traccia di diversi parametri che gravitano attorno alla pratica del nuoto, ad ogni livello". Tra gli altri feature che rendono il nuovo Speedo Shine 2 imperdibile, troviamo una serie di funzioni per lo sleep tracking e la gestione di un sonno riposante, un rinnovato sistema di notifiche e, dal punto di vista costruttivo, una resistenza all'acqua fino a ben 50 metri. Lo schermo è perfettamente visibile anche in caso di luce solare diretta, ed è garantita la sincronizzazione con l'app iOS e Android sviluppata da Misfit. Uno smartwatch sportivo ed elegante, quindi, adatto a chi di noi ha il nuoto nel sangue: date le premesse hardware e la compatibilità con diversi stili e routine atletiche, Speedo Shine 2 non potrà che rivelarsi uno dei migliori compagni di piscina dell'estate.