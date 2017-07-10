Smartphone e coppie: il terzo incomodo

Nel 2017 è praticamente impossibile vivere senza smartphone. Il cellulare è diventato uno degli oggetti più importanti che possediamo, e questo grazie alle enormi potenzialità che nel corso degli ultimi anni la tecnologia ha permesso di ottenere. Con gli smartphone si lavora, si viaggia, si parla, si gioca, si ascolta musica, si fanno acquisti. Nel 2016, ci sono state più ricerche online tramite smartphone che tramite computer. Gli smartphone sono così inseriti all'interno delle nostre vite che, inevitabilmente, hanno finito per influenzare anche i nostri rapporti con gli altri: familiari, sociali, sentimentali. Ma in quale modo lo smartphone interferisce con i nostri rapporti? Lo ha riassunto Recovery Data, azienda di recupero dati, nell'infografica che vi proponiamo qui sotto. Potete anche scavare più a fondo e scoprire quanti smartphone ci sono in Europa con la mappa interattiva “Gli smartphone in Europa”.

Cosa facciamo con lo smartphone?

controllare i social

leggere le news

scattare foto

guardare brevi video

ricerche sul web

Perché si litiga a causa dello smartphone?

In Italia, su una popolazione di circa 60 milioni di persone, quasi la metà (27 milioni) possiede uno smartphone. Si tratta di una diffusione dell'85% su tutto il territorio nazionale. Come detto in precedenza, utilizziamo il cellulare per diversi motivi, ma quelli principali sono:Ognuno di noi molto probabilmente ha sperimentato in prima persona un litigio a causa dello smartphone. I motivi sono molto simili per tutti, e spesso coincidono con il togliere tempo all'altra persona per dedicarlo invece a un'attività telematica sullo smartphone, come controllare i social o leggere le mail di lavoro. Il fatto che con lo smartphone possiamo essere sempre connessi, rende molto più difficile tracciare un confine netto tra casa e lavoro. Non a caso, le persone che leggono le mail di lavoro durante la notte sono ben l'83%. I litigi, però, vengono causati anche da fattori non legati al tempo, che causano la cosiddetta “gelosia del terzo millennio”. Un like su Facebook dalla persona sbagliata può generare uno tsunami familiare di proporzioni enormi, così come scorrere la newsfeed del consorte di nascosto. Ma i problemi non accadono solo tra coppie. Anche all'interno delle migliori famiglie, infatti, lo smartphone finisce per essere sempre oggetto della discordia. Sorprendentemente, non sono solo i giovani che vengono rimproverati dai genitori per non riuscire a “staccare”. Una nuova tendenza sottolinea che spesso sono i figli a rimproverare i genitori per essere sempre occupati a utilizzare lo smartphone. Vi riconoscete in queste dinamiche? Allora lasciate che vi riveliamo un altro dato incredibile: una persona che possiede uno smartphone lo tocca in media 1000 volte al giorno.