Speechless: trasforma i messaggi vocali di WhatsApp in testo

Speechless
è l’app realizzata da un team di sviluppatori italiani che trasforma in testo i messaggi vocali
di WhatsApp
. Il client di messaggistica più usato al mondo, porta con sé molti vantaggi, ma non sempre siamo nelle condizioni di poter ascoltare un file audio inviatoci da un amico. Per venire incontro a questa esigenza, il team di Becreatives, ha realizzato appunto un’applicazione in grado di trasformali.
I messaggi vocali sono indubbiamente comodi, magari quando siamo al volante e non possiamo rispondere ad un messaggio di testo. Chi riceve, però, magari sta svolgendo la nostra stessa operazione e per ascoltare un messaggio audio deve portare lo smarphone all’orecchio, oppure si trova al cinema e non può allontanarsi ogni minuto dal proprio posto a sedere.
Mentre WhatsApp continua a sperimentare nuove funzioni, come la Night Mode
, per i messaggi vocali non ci sono novità all’orizzonte. Così ci pensa Speechless a venirci incontro, un’app sviluppata sia per dispositivi Android
, sia per iOS
, che si integra perfettamente con il client di messaggistica. Una volta ricevuto un messaggio vocale, per convertirlo in testo non bisogna fare altro che selezionare il file, attivare le opzioni di condivisione e selezionare l’icona di Spechless. La versione base, scaricabile gratuitamente, consente di convertire messaggi di 15 secondi durata. Inoltre, al momento, sono segnalate conversioni non propriamente affidabili nel caso di messaggi vocali poco limpidi, con parlata veloce o rumori di fondo.
L’app è comunque in continuo sviluppo e supporta già 10 lingue, italiano compreso. Per passare alla versione premium, che consente di convertire anche messaggi più lunghi dei 15 secondi, bisogna pagare 2,29 euro.