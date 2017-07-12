Cosa fare per aggiornare il comparto tecnologico di un’azienda
di Redazione
12/07/2017
Quando apriamo un’attività o decidiamo di rinnovare le attrezzature di un’impresa pre-esistente, il primo dubbio da dipanare sarà quello del cosiddetto “comparto tecnologico”. In altre parole, dovremo decidere se e come aggiornare il sistema informatico, implementando hardware o rinnovando il parco software che utilizziamo abitualmente per i nostri processi produttivi, portando ad una vera e propria trasformazione digitale dell’azienda. Messa in questi termini sembra un’operazione piuttosto semplice. Tuttavia dietro determinate scelte si nascondono numerose insidie, dettate per lo più dall’impossibilità di verificare a priori se ci staremo dotando dei giusti mezzi informatici o meno. I principali fattori di cui tenere conto sono diversi: si va dalla necessità di velocizzare le operazioni contabili, la gestione del magazzino e i vari software gestionali all’esigenza di ottimizzare gli hardware operativi come stampanti, multifunzione e quant’altro.
Scegliere le priorità: azienda adeguatamente informatizzata = azienda produttivaTeniamo presente che da queste scelte si baserà il successo futuro della nostra azienda: velocità ed efficienza nel comparto informatico significano importanti incrementi dal punto di vista della produttività. Proprio per questo la scelta più opportuna è senza dubbio quella di affidarsi a un supporto tecnico affidabile, ancor meglio se fornitore dei diversi servizi: la vendita e l’assistenza. Office Solutions risponde pienamente a entrambe le esigenze. L’azienda bergamasca, che opera in tutto lo stivale, è in grado di assistere qualunque impresa o studio professionale, guidandolo nell’acquisto dei migliori strumenti informatici e soprattutto nella successiva e ben nota assistenza post vendita. Molto spesso si tende a sottovalutare questo aspetto, quando invece parliamo probabilmente dell’elemento più importante: poter contare su un team di professionisti nell’assistenza pc o assistenza stampanti è di prioritaria importanza, soprattutto quando affidiamo ai nostri hardware gran parte dell’ordinaria amministrazione quotidiana del nostro lavoro. Eventuali rallentamenti o malfunzionamenti talvolta sono in grado di creare serie problematiche dal punto di vista aziendale, che tendono peraltro a incrementarsi esponenzialmente con l’aumentare dei giorni in cui non si riesce a risolvere il problema.
Assistenza post-vendita su tutti i prodottiOffice Solutions, tra i vari servizi, è leader in Italia per riparazione PC e riparazione Notebook, fornendo un servizio esemplare sia in termini di assistenza tecnica classica che come assistenza remota. Quest’ultimo servizio è di gran lunga il più utile per le imprese: consente infatti agli operatori di OS di agire in tempo reale “a distanza”, senza dover fissare lunghi appuntamenti per raggiungere la sede del problema, con la conseguente risoluzione in tempi brevissimi e con un consistente abbattimento dei costi. Inoltre Office Solutions è in grado di assistere il cliente nella scelta dei principali hardware in dotazione negli uffici, per i quali l’azienda ha previsto un pratico ed efficacissimo servizio di noleggio stampanti e multifunzione. Questo consente di abbattere ulteriormente le spese di investimento del cliente, attraverso formule di comodato ormai piuttosto diffuse in tutta Europa. La vendita e l’assistenza informatica, in poche parole, non sono mai state così semplici ed efficaci. A totale beneficio del cliente stesso che potrà inoltre arricchire le strumentazioni dell’azienda scegliendo fra le migliori stampanti, multifunzione (dotate cioè anche di fax, scanner e fotocopiatrice), calcolatrici e notebook di ultima generazione.
