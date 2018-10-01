Home Mobile Smartphone Android: in arrivo tanti telefoni che sfidano iPhone

Il settore del mobile amplia le sue prospettive. Infatti sono sempre più diffusi gli smartphone Android. Si stima che nel mese di ottobre dovrebbero esserci in commercio tantissimi telefoni in grado di intraprendere una vera e propria sfida nei confronti di Apple con i suoi iPhone. A differenza di chi possa pensare che il colosso di Cupertino abbia conquistato il mercato, le ultime analisi degli esperti piazzano in buona competizione anche altre marche di smartphone, come Google, Nokia, Samsung e Huawei. Molti di questi produttori nel mese di ottobre presenteranno i loro prodotti che si collocano nella fascia medio-alta del settore della telefonia mobile. Quali smartphone verranno presentati Il 3 ottobre LG rivelerà tutti i dettagli del suo V40 ThinQ. Si tratta di un device molto interessante, perché è il primo del produttore coreano che sarà dotato di tripla fotocamera collocata posteriormente. Il 4 ottobre Nokia, sia a Londra che a Milano, dovrebbe rendere ufficiale Nokia 7.1, che avrà molto probabilmente anche una versione Plus. Anche questo brand ci presenterà un telefono molto particolare, con doppia fotocamera. Il mercato del mobile, quindi, si arricchirà di nuovissimi prodotti tanto attesi già dai primi giorni del mese di ottobre, offrendo ai consumatori ampia disponibilità di scelte. Ogni azienda cercherà di conquistare il favore degli utenti, proponendo qualcosa di innovativo. Per il resto anche gli altri dispositivi che saranno presentati da qui a poco ci riservano caratteristiche da non sottovalutare. Continuiamo quindi con la carrellata di smartphone che saranno resi ufficiali nel corso del mese di ottobre e che sfidano i nuovi iPhone di Apple. Il ruolo di Google e di Huawei Il 9 ottobre Google presenterà a New York e a Parigi il Pixel 3, altro dispositivo da non perdere con il suo schermo da 5,4 pollici e da 6,7 pollici nella versione XL. Molto affascinanti le sue colorazioni basate sul verde e sul rosa. Il 16 ottobre sarà la volta di Huawei, che propone il Mate 20. Si tratta di uno smartphone che promette performance molto potenti, grazie al processore Kirin 980 di cui sarà dotato.