Smartphone Android: in arrivo tanti telefoni che sfidano iPhone
di Redazione
01/10/2018
Quali smartphone verranno presentatiIl 3 ottobre LG rivelerà tutti i dettagli del suo V40 ThinQ. Si tratta di un device molto interessante, perché è il primo del produttore coreano che sarà dotato di tripla fotocamera collocata posteriormente. Il 4 ottobre Nokia, sia a Londra che a Milano, dovrebbe rendere ufficiale Nokia 7.1, che avrà molto probabilmente anche una versione Plus. Anche questo brand ci presenterà un telefono molto particolare, con doppia fotocamera. Il mercato del mobile, quindi, si arricchirà di nuovissimi prodotti tanto attesi già dai primi giorni del mese di ottobre, offrendo ai consumatori ampia disponibilità di scelte. Ogni azienda cercherà di conquistare il favore degli utenti, proponendo qualcosa di innovativo. Per il resto anche gli altri dispositivi che saranno presentati da qui a poco ci riservano caratteristiche da non sottovalutare. Continuiamo quindi con la carrellata di smartphone che saranno resi ufficiali nel corso del mese di ottobre e che sfidano i nuovi iPhone di Apple.
Il ruolo di Google e di HuaweiIl 9 ottobre Google presenterà a New York e a Parigi il Pixel 3, altro dispositivo da non perdere con il suo schermo da 5,4 pollici e da 6,7 pollici nella versione XL. Molto affascinanti le sue colorazioni basate sul verde e sul rosa. Il 16 ottobre sarà la volta di Huawei, che propone il Mate 20. Si tratta di uno smartphone che promette performance molto potenti, grazie al processore Kirin 980 di cui sarà dotato.
