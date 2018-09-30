Come bloccare un contatto su WhatsApp
di Redazione
30/09/2018
Come bloccare un contatto WhatsApp su iPhoneLa procedura per il blocco di un contatto sull'app su iPhone è molto semplice e rapida. Basterà spostarsi sulla tab Chat o Preferiti dell'applicazione e scegliere il nome della persona che vogliamo bloccare. Facciamo tap sul nome e scegliamo la voce Blocca. Abbiamo anche un'alternativa utile: spostiamoci nel menu Impostazioni e poi sulle voci Account, su Privacy e su Bloccati. A questo punto possiamo aggiungere nel menu i nomi dei contatti che vogliamo bloccare.
Come bloccare un contatto WhatsApp su AndroidPer chi ha uno smartphone con il sistema operativo Android di Google la procedura è altrettanto semplice e veloce. Per prima cosa apriamo l'applicazione di WhatsApp e spostiamoci nella scheda Contatti. Qui scegliamo dall'elenco il nome della persona che vogliamo bloccare e facciamo tap sui puntini che si trovano sulla parte superiore, a destra. Scegliamo quindi l'opzione Altro e poi la voce Blocca. Confermiamo con un tap su Ok. Abbiamo anche un'altra possibilità molto semplice per impedire ad una persona di visualizzare il nostro stato e di inviarci dei messaggi. Basterà aprire la finestra della chat che abbiamo utilizzato per parlare con questa persona e fare tap sui tre puntini che si trovano in alto sulla destra. Scegliamo quindi la voce Impostazioni, poi spostiamoci su Account, Privacy e poi su Contatti bloccati. A questo punto basterà premere con il dito sull'icona con un omino e il segno più, che si trova nella parte in alto a destra. Scegliamo a questo punto i nomi delle persone da bloccare. Ricordiamo comunque che le persone che saranno state bloccate avranno la possibilità di capire ciò che abbiamo fatto, perché non avranno più la possibilità di inviarci messaggi o di ricevere notifiche dal nostro profilo. Ricordiamo anche che WhatsApp offre anche una valida alternativa al blocco dei contatti indesiderati. Possiamo infatti anche silenziare un contatto, per fare in modo di disattivare le notifiche, evitando il blocco dei contatti. In questo modo però non riusciremo ad impedire all'altra persona di inviarci messaggi o di effettuare chiamate verso il nostro numero. Per applicare questa funzionalità basta selezionare il contatto nella chat di WhatsApp e premere su ON la piccola levetta dell'impostazione Silenzia notifiche.
Articolo Precedente
Smartphone Android: in arrivo tanti telefoni che sfidano iPhone
Articolo Successivo
Come scegliere una Web Agency
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020