Come scegliere una Web Agency
di Redazione
30/09/2018
Spesso si può presentare l’occasione per la nostra attività di doversi appoggiare a dei servizi di una Web Agency. E dunque il dubbio amletico diventa: come si sceglie un’agenzia degna e seria? Sì, magari tutte bene o male si compongono di gente esperta e di professionisti, ma all’atto pratico ciò che conta sono i fatti non certo le chiacchiere. Di sicuro imparare a selezionare la web agency giusta non è cosa facile a farsi, perché sono molte le componenti di cui tener conto, prima tra tutte la qualità del servizio offerto. Smanettando sul web non è difficile imbattersi nei siti delle agenzie che offrono i servizi per cui richiediamo intervento, d’altronde anche la migliore agenzia di web marketing in Lugano mette a disposizione servizi che nemmeno immaginiamo.
Web agency: serietà e affidabilità utili per la sceltaUn prima analisi da fare è scegliere una web agency i cui servizi costano quanto il budget che ci siamo prefissati: non è vero infatti che più costa più è di qualità, anzi, possiamo tranquillamente avere ciò che cerchiamo in maniera ottimale e rientrando nello standard che ci siamo prefissati. Questo perché il segreto di un’ottima agenzia di web marketing è la serietà. Prima di buttarsi a capofitto nella situazione è bene informarsi su quali risultati di solito ottiene la web agency, e soprattutto su quanto siano affidabili. Va bene dunque fare sottosopra il loro sito e cercare di capire come si presentano e come si descrivono. Non farti ammaliare dalle chiacchiere ma vai ben oltre ciò che si presenta nella stesura della presentazione
Esperienza e affari per la scelta della web AgencyQuando assumiamo un collaboratore o dobbiamo fare un acquisto non tendiamo mai a farlo ad occhi chiusi, ma ci piace raccogliere le dovute informazioni su qualità e competenze. La stessa cosa vale anche per la scelta di una web agency. Più saprà vantare il suo giro d’affari consistente più darà prova di esperienza e più sarà indice di massima affidabilità. Non a caso molte agenzie caricano sul proprio sito il portfolio, per dare prova della comprovata professionalità messa a disposizione già per un alto numero di clienti e grazie ai quali hanno raggiunto la loro posizione sul mercato settoriale. Se il portfolio sarà superiore alle nostre aspettative allora vuol dire che siamo inciampati nei professionisti che fanno al caso nostro.
Scelta della web agency, andare oltre le apparenzeMai limitarsi alle apparenze, quindi anche se l’agenzia vanta un ottimo portfolio bisogna andare oltre per capire se la facciata corrisponde al vero o invece è tutta una parata. Quindi attenzione anche a questo, e non limitarsi né al bello né al brutto che ci viene presentato. Anzi bisogna provare a capire se la web agency sia in grado di venirci incontro accontentando le nostre richieste: in questo modo riuscirà a distinguersi dalla concorrenza sempre più agguerrita. Anche la presentazione del sito di web agency sarà il loro biglietto da visita e più sarà innovativo più capiremo quanto la loro capacità sia in grado di far fronte al lavoro che stiamo per proporgli.
