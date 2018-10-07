Home Internet Nuovo aggiornamento Instagram: arrivano i Nametag

Nuovo aggiornamento Instagram: arrivano i Nametag

07/10/2018

Un nuovo aggiornamento per Instagram, direttamente con l'arrivo dei Nametag. Si tratta di una sorta di biglietti da visita ufficiali che consentono di effettuare delle ricerche in maniera molto veloce e pratica. Ormai Instagram costituisce uno dei social network più utilizzati in tutto il mondo. Ecco perché via via vengono introdotti degli aggiornamenti importanti con la resa di particolari funzionalità che hanno l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente. Ma vediamo in maniera più dettagliata cosa sono i Nametag e come si utilizzano. Cosa sono i Nametag di Instagram I Nametag di Instagram funzionano proprio come dei biglietti da visita. Vanno utilizzati all'insegna della personalizzazione. Chiunque riceva i nostri Nametag, con una semplice scansione, può accedere velocemente al nostro profilo. Se aggiorniamo la nostra applicazione per i dispositi Android e iOS, senza spendere assolutamente niente, possiamo creare e condividere i nostri virtuali biglietti da visita. Come creare i Nametag su Instagram Ma esattamente come funzionano questi Nametag e come facciamo a procedere, se vogliamo crearli direttamente sul nostro profilo Instagram? Non dobbiamo fare altro che andare sulla nostra scheda profilo e selezionare il puslante che si trova nella parte superiore destra, quello che riporta tre linee. Eseguiamo un tap sulla voce "Nametag" e immediatamente il nostro biglietto da visita viene creato. Poi possiamo personalizzare il tutto, modificando lo sfondo e i colori e aggiungendo adesivi ed emoji a nostro piacimento. Se vogliamo scannerizzare i Nametag dei nostri amici, utilizziamo l'apposita funzione della fotocamera, che si chiama "scannerizza Nametag" e il gioco è fatto.