Smart electric bike Urban Mobility
di Redazione
18/08/2014
Si chiama Smart electric bike ed è la nuova bici elettrica prodotta da Mercedes-Benz e Smart. motore elettrico Bionx da 250 watt di potenza alimentato da una batteria agli ioni di litio da 423 Watt , 25 kmh. La promessa di poter percorrere 100Km com una sola ricarica della batteria, anche grazie ad un sistema evoluto di recupero dell'energia in frenata. Cinghia di trasmissione in fibra di carbonio dalla durata dichiarata quasi illimitata e la promessa che nessuno dei vostri abiti sarà mai rovinato a causa dell'usura provocata dal contatto con la cinghia come invece spesso avviene con le biciclette tradizionali. Supporto USB e alloggio per lo Smartphone da utilizzare anche come GPS. Peso totale 26kg.
Nata per la cittàQueste in sintesi le caratteristiche tecniche di Smart electric-bike. Nella pratica una bicicletta elettrica, comoda, ecologica, che lascia spazio al piacere di utilizzare una bicicletta per i propri spostamenti, con tutta le sensazioni piacevoli che il mezzo offre, ma con una dotazione evoluta in grado di fare utilizzare il mezzo anche a chi proprio non è un campione e non ha nessuna voglia di faticose pedalate in mezzo al traffico. Si perché ovviamente, la Smart electric bike trova la sua collocazione più naturale proprio nel caos delle città, dove può sfruttare tutte le sue doti ecologiche, la maneggevolezza, la praticità di una bicicletta, lasciando i nervosismi da traffico impazzito a chi proprio non riesce ad utilizzare almeno in città un mezzo alternativo alle quattro ruote.
Urban Mobility StoreNon per niente proprio nella caotica Roma, Mercedes-Benz e Smart hanno collocato il primo Urban Mobility Store il d’Europa. Uno showroom nato con una precisa vocazione futuristica e con una specializzazione proprio nella mobilità integrata. All'interno dell'Urban Mobility è possibile noleggiare una Smart electric bike per 10€ l'ora. Il prezzo di vendita previsto invece è di 2.923 euro. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=eJMEjAfECR8#t=53]
Articolo Precedente
5 accessori "nerd" da non perdere
Articolo Successivo
Skully AR-1 il casco con Android in testa