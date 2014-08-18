Smart electric bike Urban Mobility

Si chiama Smart electric bike ed è la nuova bici elettrica prodotta da Mercedes-Benz e Smart. motore elettrico Bionx da 250 watt di potenza alimentato da una batteria agli ioni di litio da 423 Watt , 25 kmh. La promessa di poter percorrere 100Km com una sola ricarica della batteria, anche grazie ad un sistema evoluto di recupero dell'energia in frenata. Cinghia di trasmissione in fibra di carbonio dalla durata dichiarata quasi illimitata e la promessa che nessuno dei vostri abiti sarà mai rovinato a causa dell'usura provocata dal contatto con la cinghia come invece spesso avviene con le biciclette tradizionali. Supporto USB e alloggio per lo Smartphone da utilizzare anche come GPS. Peso totale 26kg.

Nata per la città

Urban Mobility Store