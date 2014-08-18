Su chiama Skully ed è un casco. Un casco per motociclisti per l'esatezza. La prima cosa che dobbiamo dire è che è bello! Ma a renderlo straordinario non è solo il suo design ma il sistema HUD con cui è equipaggiato. [gallery columns="5" ids="413,414,415,416,417"] HUD è l'acronimo di Heads Up Display, per farla breve un sistema che consente a chi indossa il casco di visualizzare in trasparenza informazioni aggiuntive rispetto al proprio campo visivo. Ad esempio la velocità di navigazione, la direzione, le notifiche sulle chiamate ricevute, una playlist da ascoltare. Insomma tutta una serie di informazioni che compaiono in trasparenza all'interno del casco e possono essere consultate senza distogliere lo sguardo dal campo visivo, con una tecnica molto simile a quella utilizzata sa Google Glass. Si tratta di un progetto di cui si parla già da qualche tempo, ma che ha appena attraversato lo stato embrionale per diventare invece un prodotto tangibile disponibile sul mercato. Il costo è di 1200$ per la versione "Speed Daemon" riservata ai primi 25 acquirenti e che tuttavia allo stato attuale risulta già completamente esaurita. La versione "International" ovvero comprensiva del costo del trasporto al di fuori del territorio americano ha un costo di 1.400$. Se poi siete dei collezionisti potete acquistare una versione autografata da Marcus Weller CEO della società produttrice al costo di 1.999$. Il prototipo originale che, secondo i produttori, rappresenta per le sue caratteristiche innovative un pezzo di storia può essere acquistato per la modica somma di 25.000$. Infine su IndieGogo potete partecipare se volete alla campagna di CrowFunding che ha raccolto fino ad ora circa 1.200.000$ ma non smette di crescere.

Caratteristiche tecniche

Skully è equipaggiato con una speciale versione di. Ha unamontata sulla parte posteriore nella zona alta che consente di visualizzare la strada appena percorsa, un sistemaintegrato, ha la possibilità di connettersi viaalloed ovviamente adsempre via Smartphone. L'angolo di ripresa della telecamera è di 180° in modo da poter visualizzare non solo quello che accade dietro le vostre spalle ma anche parte di quello che accade ai lati della strada. [caption id="attachment_411" align="alignnone" width="1106"]Uno schema che rappresenta le caratteristiche tecniche di Skully[/caption] Oltre la visione della strada, all'interno dell'elmetto possono essere visualizzate altre informazioni riguardanti ladella moto, ad esempio la direzione, la velocità attuale, la marcia utilizzata, il tachimetro e molto altro ancora. Secondo gli sviluppatori le informazioni aggiuntive non influenzano la visibilità della strada poiché posizionate all'esterno del campo visivo principale e anzi aiutano il guidatore a non distogliere l'attenzione dalla strada per esempio per individuare la direzione da percorrere oppure effettuare altre operazioni che tipicamente implicano un calo di attenzione sulla guida. Ledurano circa 9 ore e possono essere ricaricate attraverso un normale cavetto USB. Se qualcuno se lo chiede,per cui i vostri 1.400 e passa dollari non dovrebbero prendere il largo alla prima pioggia. Ildel casco è di 1.792Kg. Ci sono molte regolazioni ancora che possono essere compiute attraverso un app disponibile per lo smartphone ed è anche possibile svilupparne di nuove attraverso l'già rilasciato per Skully. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZdcWd594lRw]