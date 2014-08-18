5 accessori "nerd" da non perdere

Ecco i 5 accessori che non possono mancare nella vostra collezione se in questa fase della vostra vita (qualunque sia la vostra età) vi sentite irrimediabilmente un po' Nerd. Se non sapete cosa vuol dire Nerd potete dare uno sguardo qui, qui e naturalmente qui. Comunque se non avete visitato almeno una volta uno di questi tre link probabilmente questo articolo non fa per voi. Se invece li conoscete o forse vi riconoscete in maniera ironica in qualcuno dei tratti dei personaggi di cui sopra, forse potrebbe piacervi anche qualcuno degli oggetti seguenti:

La X-Rocker Vision 2.1 Wireless Gaming Chair

La spada laser di Star Wars

La Tetris Lampada

La scatola dei Lego con tutti i supereroi di Marvel

La maglietta di Minecraft