5 accessori "nerd" da non perdere
di Redazione
18/08/2014
Ecco i 5 accessori che non possono mancare nella vostra collezione se in questa fase della vostra vita (qualunque sia la vostra età) vi sentite irrimediabilmente un po' Nerd. Se non sapete cosa vuol dire Nerd potete dare uno sguardo qui, qui e naturalmente qui. Comunque se non avete visitato almeno una volta uno di questi tre link probabilmente questo articolo non fa per voi. Se invece li conoscete o forse vi riconoscete in maniera ironica in qualcuno dei tratti dei personaggi di cui sopra, forse potrebbe piacervi anche qualcuno degli oggetti seguenti:
La X-Rocker Vision 2.1 Wireless Gaming ChairE' la sedia che non deve mancare mai al videogiocatore incallito. Bella, comoda, confortevole, ti abbraccia con le sue morbidità, ti tiene al sicuro mentre affronti dure sessioni giocando a CoD, WoW o Starcraft. Ti avvolge con suono surrond e ti dondola quando gongoli soddisfatto per avere abbattuto insieme alla tua gilda l'ultimo boss! Costa 159£ e la puoi trovare qui. Se invece vuoi sapere come funziona puoi trovare qualche recensione qui e qui [caption id="attachment_432" align="aligncenter" width="772"] X-Rocker Chair[/caption]
La spada laser di Star WarsIn realtà ce ne sono centinaia di modelli in circolazione. Quella che vi proponiamo noi è un po' particolare. Di fatto non vorrete certo girare gli hamburger nel barbecue con una pinza normale? E allora come mancare questa Star Wars Light Saber BBQ Tongs al prezzo di 31.75€ su questo sito? [gallery columns="2" ids="433,434"]
La Tetris LampadaTetris antesignano di tutti i giochi! Profondo rifugio dei passatempo di chiunque sia stato ragazzino negli anni 80. Potrebbe mai mancare alla vostra collezione questa magnifica lampada che ripropone il gioco che ha fatto la storia di tutti i giochi? La trovate in vendita qui per 37.9€
La scatola dei Lego con tutti i supereroi di MarvelUn accessori assolutamente indispensabile nella vostra collezione, come impiegare il tempo durante le vostre serate se non con questa scatola dei lego?
La maglietta di MinecraftCon naturalmente disegnata sopra la tavola periodica degli elementi per non farci mancare niente. In vendita qui
