Skiddi il primo carrello portasci da taschino arriva su Kickstarter
di Redazione
17/03/2015
Stanchi di trascinare gli sci dall'hotel alle piste o fino alla macchina? Non c'è divertimento a portare sulle spalle l'attrezzatura per praticare lo sci e anzi in certi casi è abbastanza faticoso, tanto da incidere negativamente su una bella giornata di sport sulla neve. È questo quello che ha pensato Sergio Pedolazzi, ingegnere milanese con la passione per gli sci, mentre trasportava faticosamente la sua attrezzatura prima di poterla utilizzare in pista. Così si è messo all'opera e ha sfruttato le sue competenze ingegneristiche ed una stampante 3D per progettare Skiddi: il primo carrello portasci da taschino. [gallery size="medium" ids="5352,5358,5357,5356,5355,5354,5353"] Skiddi ha la dimensione circa di un uovo, pesa 86 grammi e si porta comodamente in tasca. All'occasione però diventa un vero e proprio carrello con tanto di ruote da attaccare all'estremità degl sci per favorirne il trasporto, con un meccanismo simile a quello dei trolley. Da qualche giorno il progetto è sbarcato su Kickstarter una delle maggiori piattaforme di crowfunding al mondo ed in cerca di fondi per poter entrare in produzione. L'obiettivo fissato è di 10.000$ ed è possibile partecipare alle donazioni partendo da 1$ che vi frutterà un adesivo e il nome stampato sul sito del progetto, ma se volete portarvi a casa uno Skiddi che vi aiuti nelle vostre giornate sulla neve il prezzo da pagare è di 35$, nemmeno tanto per un oggetto che può rendere più piacevoli le vostre uscite in pista. Skiddi nasce in collaborazione con D-Namic uno degli incubatori certificati in Italia che ha partecipato alla progettazione di Skiddi insieme al suo creatore Sergio Pedolazzi
