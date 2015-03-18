In arrivo la tastiera con le faccine, per la felicità dei chatters
:) Questa è una delle tante faccine che quotidianamente vengono usate per interagire su tutti i canali di comunicazione, che siano chat, social media o messaggi istantanei come Whatsapp. C’è chi le ama e c’è chi le odia. C’è chi le ama talmente tanto da provare per un mese a comunicare tramite emoticon, come Alex Goldmark e Liza Stark, la coppia newyorkese che ha condotto l’esperimento per New Tech City. E c’è chi, invece, pensa che andarle a cercare e sceglierle sia solo una perdita di tempo. Chissà cosa accadrebbe se tutti le avessimo a portata di dita? Disk Cactus, una startup di Oakland ha pensato ad una Emoji Keyboard, una cover in silicone che se applicata sulla tastiera, permette di utilizzare oltre 150 emoticon mentre scriviamo, senza dover interrompere il flusso di pensieri e parole. Attualmente è aperta la campagna di raccolta fondi su Kickstarter per chiunque voglia sostenere il progetto affinché si realizzi. Le emoji di Disk Cactus sono stampate sui tasti e unite ad un software che consente di gestire il layout della keyboard. Una volta scaricato il programma di installazione, per abilitare o disattivare la Emoji Keyboard, basta premere all’occorrenza il tasto caps lock. Il materiale di cui è fatta la cover, inoltre, protegge la tastiera da polvere e liquidi che potrebbero danneggiarla. Per il momento è disponibile solo per i computer Apple che hanno il layout di tastiera americana, in due misure che si adattano a Macbook Pro, Macbook Air. Usando i tasti shift e control è possibile attivare i tasti correlati. Memorizzare la disposizione delle emoji non dovrebbe richiedere molto tempo e si dovrebbe rapidamente riuscire a digitarle in modo automatico. L’importante e non esagerare, svuotando totalmente il linguaggio, perché per quanto sia innegabile che le emoticon siano un mezzo immediato per comunicare emozioni, il potere delle parole, verbali o no, rimane insostituibile.
