Facebook introduce i pagamenti in chat

Come funziona

Facebook non ha nessuna intenzione di farvi uscire dal social network quando dovete pagare un amico per un debito o per dividere un conto per un acquisto effettuato. Così ecco che introduce in in Messenger una nuova funzione per "". Non sarà più necessario aprire un'altra finestra del browser per accedere a Paypal oppure ad altri circuti di pagamento con carta di credito. Gli utenti invece disporranno di un pulsante per inviare denaro attraverso l'app per Android, iOS o tramite la classica interfaccia web. La cosa più interessante di tutte è che le transazioni saranno assolutamente gratuite, nessuna percentuale per inviare o ricevere denaro. L'annuncio è comparso oggi sulla newsroom di Facebook. La nuova funzionalità sarà operativa negli Stati Uniti a partire dal prossimo mese. Nessuna data indicata invece per l'Europa.Il funzionamento sarà semplicissimo, per inviare un pagamento" e indicare la somma da inviare. Per ricevere una somma, il meccanismo sarà altrettanto semplice, sarà sufficiente aprire la chat contenente la conversazione con l'amico che sta per inviarvi il denaro e accettare la somma concordata. La prima volta che si invia o riceve denaro sarà necessario aggiungere i dati della carta di credito. Una volta inseriti i dati sarà possibile creare un'ulteriore PIN per preservarne maggiormente la sicurezza. Su iOS funzionerà il Touch ID.

Send Money to Friends in Messenger from Facebook on Vimeo.

La sicurezza

"Usiamo sistemi sicuro che criptano le connessioni fra gli utenti e Facebook e allo stesso modo criptioamo le informazioni sulla carta di credito quando vengono inserite nei nostri sistemi. Usiamo diversi strati di protezione software e hardware che aderiscono ai maggiori standard industriali. Questi sistemi di pagamento sono ubicati in ambienti sicuri separati dalle altre parti del network di Facebook e che sono oggetto di ulteriori controlli. Un temo di specialisti anti-frode sorveglia ogni transazione sospetta in modo da mantenere gli account al sicuro"

Facebook ha dunque deciso di non servirsi di un accordo con una società terza per fornire questa nuova funzionalità, ma lo fa mettendo a frutto l'esperienza maturata sin dal 2007 nel processare pagamenti per l'utilizzo di giochi e applicazioni. Con più di un milione di transazioni al giorno processate per l'advertising e la piattaforma di giochi, Facebook è certamente in grado di sostenere questa ulteriore mole di transazioni. Nel comunicato stampa ufficiale Facebook si preoccupa di chiarire subito il punto relativo alla sicurezza delle transazioni che in sistemi del genere occupa sempre un ruolo nevralgico:Se come è abbastanza probabile la nuova funzionalità verrà accolta con favore dagli utenti, si aprirà abbastanza prevedibilmente un nuovo fronte di scontro con i sistemi di pagamento online attualmente disponibili, primo fra tutti PayPal.