Nintendo porta i videogame su Smartphone
di Redazione
17/03/2015
"Oggi Nintendo e Dena hanno stretto un alleanza sia commerciale sia di capitale, per sviluppare e e gestire nuovi videogioci per gli smart device e costruire un nuovo servizio multi-device per i consumatori di tutto il mondo".In altre parole l'allenza fra Nintendo e DeNA appare corposa e non riguarderà solo lo sviluppo dei giochi ma anche la commercializzazione e la creazione di nuovi servizi per la loro fruizione. Allo stesso modo all'interno del comunicato sono ben spiegati gli obiettivi strategici dell'alleanza. DeNA e Nintendo svilupperanno nuovi giochi basati sulle proprietà intellettuali di Nintendo inclusi i giochi storici come SuperMario o Zelda. Tuttavia non si tratterà di un porting sulla piattaforma mobile ma dello sviluppo di applicazioni totalmente native per il mondo degli smartphone. Lo esplicita bene il comunicato di Dena:
"Per garantire la qualità dell'esperienza di gioco che i consumatori si aspettano da questo accordo fra Nintendo e Dena, saranno creati solo nuovi giochi originali ottimizzati per gli smart device, invece di effettuare un porting per giochi nati in modo specifico per la console Wiii U o per il Nintendo 3DS"Dunque una svolta storica per Nintendo che ha infine ceduto alle obiezioni degli investitori che la accusavano di non trarre abbastanza profitto dalle proprie IP. L'apporto di DeNA riguarderà anche lo sviluppo di un servizio dedicato agli utenti e accessibile via smartphone, probabilmente al costo di un abbonamento. Non ci sono ancora notizie dettagliate su questo tipo di servizio ma è probabile che consentirà la possibilità di accedere ai titoli acquistati da più piattaforme e una sincronizzazione fra i vari stati di gioco. L'adozione di questo nuovo sistema è previsto per l'autunno del 2015. Da un punto di vista strettamente monetario, Nintendo acquisirà il 10% di DeNA per un totlae di circa 22 miliardi di Yen, 170 milioni di euro. Contemporaneamente DeNA comprerà circa 1.24% del valore di Nintendo per un totale di altri 22 miliardi di Yen. L'accordo verrà finalizzato il 2 Aprile 2015. Nel frattemo Nintendo continua a produrre hardware e annuncia lo sviluppo di una nuova console dal nome in codice NX. I dettagli su questa nuova console sono relativamente pochi. Dovremo ancora attendere qualche tempo per sapere quali saranno le modalità di commercializzazione di questa nuova console e come si legherà ad i servizi che Nintendo sta sviluppando con DeNA
