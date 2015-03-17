Riconoscimento facciale per i pagamenti via smartphone

Ieri ha preso il via ad Hannover l’edizione 2015 del CeBit, il Centrum für Büroautomation Informationstechnologie und Telekommunikation, una delle più importanti fiere tecnologiche di risonanza mondiale. L’ospite speciale di questo appuntamento è la Cina con più di seicento imprese all’appello pronte ad esibire le loro novità. Tra queste Alibaba Group che in occasione della cerimonia di apertura ha presentato la sua idea legata al pagamento via smartphone. L’importante novità introdotta riguarda il riconoscimento facciale che permetterebbe di effettuare qualsiasi transazione senza il timore di dimenticare il codice Il presidente e fondatore del gruppo, Jack Ma, ha dichiarato che ogni volta pagare online comporta un gran mal di testa dovuto alla preoccupazione per la sicurezza o al fatto che si dimentica la password: “Using online payments to buy things is always a big headache,” “you forget your password, you worry about security. Today we’ll show you a new technology, how in the future people will buy things online”. L’obiettivo è quindi quello di scongiurare ogni ansia e di fare in modo che questa tecnologia renda semplice e immediata un’azione che già di per sé dovrebbe esserlo.

La speranza è di riuscire a rendere il pagamento via mobile semplice come scattare un selfie e lo ha dimostrato simulando in prima persona come funzionerà questa nuova tecnologia. Cliccando sul tasto “buy” il riconoscimento facciale si innesca incorniciando il volto in un riquadro bianco per la verifica dell’identità.

Alibaba ha già una piattaforma online per i pagamenti, Alipay, molto famosa in Cina e diretta concorrente di Paypal. Aziende occidentali come H&M e Gilt hanno già iniziato ad accettarlo come opzione per le transazioni ed è destinata a diffondersi sempre di più. Attualmente il progetto di mobile payment con riconoscimento facciale è in fase di test da Ant Financial, un affiliato di Alibaba che gestisce il servizio Alipay e per il 2017 dovrebbe essere a disposizione di tutti.