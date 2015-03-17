Apple: a giugno la streaming TV con 25 canali
di Redazione
17/03/2015
Manca ormai poco, poi Apple inaugurerà una streaming TV che offrirà agli utenti del Web qualcosa come 25 canali. La presentazione del nuovo servizio avverrà nel mese di giugno, come scrive il ‘Wall Street Journal” citando fonti autorevoli. Apple fornirà un interessante bouquet di canali, attualmente accessibili solo via cavo, in virtù di una serie di accordi stretti con colossi del calibro di ABC, CBS e Fox, mentre è da escludere, almeno in una fase iniziale, una collaborazione con NBCUniversal, per via dei contrasti tra la ‘Mela’ e la holding Comcast. Secondo alcune indiscrezioni, a Cupertino stanno lavorando anche per future collaborazioni con Walt Disney e 21st Century Fox, ma al momento è ancora presto per parlare di nuovi accordi. La certezza è che Apple offrirà il meglio delle programmazioni dei broadcaster con cui ha già un accordo, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 30-40 dollari al mese. La fruizione dei contenuti, ovviamente, sarà possibile solo ed esclusivamente tramite i dispositivi della ‘Mela’: iPad, iPhone, Apple TV etc. Insomma, dopo aver conquistato nel 2014 risultati strabilianti con la vendita di smartphone, Apple punta forte al settore televisivo. La settimana scorsa settimana è stato già messo a segno un importante colpo, visto che a partire da Aprile, i possessori di dispositivi iOS e Apple TV potranno abbonarsi al servizio HBO Now, la streaming TV di Time Warner, per 14,99 dollari al mese. Con una cifra decisamente abbordabile, insomma, sarà possibile accedere a tutta la programmazione attualmente fruibile solo via cavo. La strategia Apple è ben delineata: si vuole offrire agli utenti la possibilità di guardare solo ciò che realmente interessa loro, spendendo meno. Gli utenti americani, infatti, pagano attualmente 90 dollari al mese per una pletora di canali, molti dei quali poco o per nulla considerati. Lo spot potrebbe essere: “pago solo ciò che guardo”.
