Sindrome della vibrazione fantasma, 9 su 10 ne soffrono

Sindrome della vibrazione fantasma, ne soffre il 90% delle persone che possiedono un telefono cellulare. Lo rivela uno studio condotto dal Georgia Institute of Technology e pubblicato sulla rivista Computers in Human Behaviou.

Si tratta di una vera e propria allucinazione che induce a credere che il proprio telefono abbia vibrato per l’arrivo di un nuovo messaggio o di una e-mail o per una notifica di un social network a cui si è iscritti come Facebook o Twitter o ancora da WhatsApp. Robert Rosenberger, autore dello studio, ha spiegato che “Si percepiscono e scambiano come vibrazioni del cellulare quelli che in realtà sono i piccoli e frequenti spasmi muscolari”.

Se è vero che la tecnologia è parte integrante della nostra vita, è altrettanto vero che i telefoni cellulare, o meglio gli smart phone di nuova generazione, sono diventati una estensione del nostro corpo, come ad esempio possono essere gli occhiali per chi è miope. Sono oggetti da cui non ci si separa praticamente mai e inevitabilmente sono diventati come una parte del proprio corpo. Da qui lo studio della Georgia Institute of Technology che ha dimostrato come quasi la totalità delle persone che posseggono un cellulare sono soggette alla sindrome della vibrazione fantasma.

Essere smart e tecnologici a quanto pare ha il suo peso sulla nostra psiche e questa sindrome rientra di fatto tra le patologie del terzo millennio, rappresentando una forma di stress che potrebbe minare la nostra serenità psicologica. La possibilità di essere costantemente connessi ad internet ha sì permesso di essere sempre in contatto con le persone che ci interessano, ma in realtà ha amplificato gli stati d’ansia dei rapporti sociali, come può essere lo stress per l’attesa spasmodica di un messaggio, o di un di un semplice Like, costringendo così il nostro corpo ad essere continuamente vigile e influenzando praticamente la percezione dei propri sensi.