Google e realtà virtuale: nuova divisione e nuovo capo

Google al lavoro per raddoppiare gli sforzi sul terreno della realtà virtuale. Clay Bavor, abbandonerà i team che presiedono allo sviluppo di app come Gmail e Drive per concentrarsi esclusivamente sulla realtà virtuale e sul progetto Cardboard. La notizia prima riportata dal magazine Re/Code è stata poi confermata su twitter da Clay Bavor in persona che ha cambiato il suo ruolo in "VP, Virtual Reality at Google" [caption id="attachment_9956" align="aligncenter" width="333"] Clay Bavor è il nuovo responsabile per la realtà virtuale in Google[/caption] Nuova divisione dunque dedicata alla realtà virtuale e, Sundar Pichai CEO di Google, chiama a guidarla uno dei suoi uomini di punta: Clay Bavor, a sottolineare quando l'azienda di Mountain View sia fortemente interessata a creare un business di successo intorno a questa tecnologia. Clay Bavor lavora alla corte di Google ormai da 10 anni ed ha già contribuito al successo di app come Gmail e Drive. Dunque Google mette a capo del nuovo progetto un uomo chiave del suo organico. Un chiaro segnale che intende iniziare a recuperare gli investimenti fatti sul progetto CardBoard. Secondo quanto riportato da Re/Code, le responsabilità che prima erano di Clay Bavor ricadranno sulle spalle di Diane Greene.

La realtà virtuale e il progetto Cardboard