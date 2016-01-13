Caricamento...

Google e realtà virtuale: nuova divisione e nuovo capo

13/01/2016

Google al lavoro per raddoppiare gli sforzi sul terreno della realtà virtuale. Clay Bavor, abbandonerà i team che presiedono allo sviluppo di app come Gmail e Drive per concentrarsi esclusivamente sulla realtà virtuale e sul progetto Cardboard. La notizia prima riportata dal magazine Re/Code è stata poi confermata su twitter da Clay Bavor in persona che ha cambiato il suo ruolo in "VP, Virtual Reality at Google" [caption id="attachment_9956" align="aligncenter" width="333"]Clay Bavor è il nuovo responsabile per la realtà virtuale in Google Clay Bavor è il nuovo responsabile per la realtà virtuale in Google[/caption] Nuova divisione dunque dedicata alla realtà virtuale e, Sundar Pichai CEO di Google, chiama a guidarla uno dei suoi uomini di punta: Clay Bavor, a sottolineare quando l'azienda di Mountain View sia fortemente interessata a creare un business di successo intorno a questa tecnologia. Clay Bavor lavora alla corte di Google ormai da 10 anni ed ha già contribuito al successo di app come Gmail e Drive. Dunque Google mette a capo del nuovo progetto un uomo chiave del suo organico. Un chiaro segnale che intende iniziare a recuperare gli investimenti fatti sul progetto CardBoard. Secondo quanto riportato da Re/Code, le responsabilità che prima erano di Clay Bavor ricadranno sulle spalle di Diane Greene.

La realtà virtuale e il progetto Cardboard

Google, rispetto ai concorrenti, ha seguito una strada totalmente alternativa per lo sviluppo delle tecnologie legate alla realtà virtuale. Le mascherine CardBoard sono un prodotto dal costo assolutamente irrisorio se paragonato a quelli dei concorrenti. Sono sufficienti meno di 20$ per comprare CardBoard ed applicarlo sullo smartphone trasformandolo in una completa periferica per la realtà virtuale. In questo modo Google spera di portare questa tecnologia a diventare un fenomeno di massa. Il gigante di Mountain View ha inoltre già avviato delle partnership con aziende del calibro di GoPro per portare i video a 360° su Youtube. Infine recentemente Google ha acquistato Magic Leap società già pronta a continuare il progetto Google Glass. Alcuni sostengono che Google sia già all'opera per sviluppare una versione di Android specifica per la realtà virtuale. Fino ad ora si tratta di rumors, e/o progetti appena embrionali, ma la nuova divisione con a capo Clay Bavor non può che essere un segno di quanto Google ritenga fondamentale lo sviluppo della realtà virtuale nei prossimi anni
