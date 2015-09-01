Caricamento...

Sensel Morph il multi-touch evoluzione dell’interazione digitale

Redazione Avatar

di Redazione

01/09/2015

Da Mountain View sbarca su Kickstarter Sensel Morph, progetto tanto audace quanto riuscito che racchiude in una tavoletta grafica potenzialità uniche. Dotata di circa 20 mila sensori è sensibile al tocco e alla pressione come nessun altra prima. Le dimensioni non sono quelle standard, visto che ha la grandezza di un tablet e oltre a riconoscere le dita e la classica penna grafica che le è normalmente associata, riesce con precisione a distinguere e rilevare qualsiasi tipo di oggetto, anche il numero delle setole di un pennello. Morph è compatibile con pc, tablet e Arduino e si collega tramite micrioUSB o Bluetooth. A differenza dei dispositivi di input multi-touch è un prodotto molto versatile che può essere usato in diversi ambiti, dalla musica, al gaming, al software developing. La campagna di crowdfunding è ancora lontana dal termine, ma ha ottenuto largo consenso dato il superamento della cifra richiesta. Un aspetto fondamentale che caratterizza Morph sono gli overlay intercambiabili e personalizzabili, che la trasformano secondo gli impieghi per i quali viene scelta. Si tratta di speciali cover che si sovrappongono alla tavoletta e la rendono funzionale per quel particolare tipo di input, trasformandola ogni volta in uno strumento nuovo. Da qui il nome Morph, che indica appunto la predisposizione a cambiare configurazione a seconda delle diverse interfacce grafiche.  Si varia dalla tastiera del pianoforte, a quella di scrittura, che potrebbe, ad esempio, essere usata come estensione del tablet, al controller per la produzione di musica o per i video game fino ad arrivare a quella per il disegno artistico a mano libera. Più Morph possono essere combinati insieme, unendosi lateralmente l’una all'altra creando uno strumento con 96 tasti, che supera il numero di quelli di cui è formato un pianoforte a coda. Morph sarà disponibile dal prossimo dicembre a partire da 199$.
