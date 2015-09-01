Samsung Gear S2 smartwatch rotondo con Tizen

Samsung aveva preannunciato il Samsung Gear S2
qualche settimana fa, attraverso un video che ne anticipava la forma rotonda. Oggi, a pochi giorni dall'inizio di IFA 2015, la casa coreana ha finalmente tolto il velo all'elenco delle caratteristiche che delineano il Gear S2, lo smartwatch con cui Samsung intente competere con Apple Watch.
Prima di tutto, come già ampiamente previsto
, il Samsung Gear S2 avrà una forma rotonda
, ma la buona notizia è che sarà più piccolo di quanto si fosse ipotizzato in un primo momento. Il diametro sarà di soli 1.2'' contro gli 1.65'' preannunciati dai primi leak. Rimane confermata invece la risoluzione di 360x360px e densità di 302ppi.
Se la dimensione dello schermo è abbastanza ridotta, rimane nella norma invece lo spessore di 11.4mm. In altre parole il Gear S2 non è esattamente una sottiletta
, anzi l'aspetto di profilo è piuttosto massiccio.
Completano le caratteristiche tecniche
il processore Dual Core da 1.GHz, 512MB di RAM - 4GB di memoria interna. Per quanto riguarda la zona connettività il Samsung Gear S2 è realmente super accessoriato: WiFI 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 e NFC. A fare la differenza è tuttavia la possibilità di utilizzare sullo smartwatch una eSim 3G
che rende l'orologio praticamente indipendente dal cellulare e consente una miriade di applicazioni in mobilità senza la forzata vicinanza di uno smartphone.
Il supporto alla connessione NFC rende pronto il Samsung Gear S2 con i pagamenti in mobilità e naturalmente al futuro Samsung Pay
.
Saranno probabilmente tre le versioni commercializzate: standard, classic e con connettività 3G. Le tre versioni differiranno nel design mantenendo identiche le caratteristiche hardware eccetto, ovviamente, per la connettività 3G. Prevista batteria agli ioni di litio da 250mAh per tutte le versioni eccetto per il modello con connettività 3G che monterà una batteria da 300 mAh.
Con queste caratteristiche Samsung è pronta a scommettere su un paio di giorni di autonomia dello smartwatch, forse qualcosa in più. Presente la possibilità di ricaricare il Gear S2 attraverso ricarica Wireless.
Sulla versione con connettività 3G salgono anche lo spessore, che fa segnare un imponente 13.4mm, e il peso che raggiunge i 51 grammi.
Samsung ha fatto un enorme sforzo per rendere semplice l'interfaccia di questo nuovo Gear S2. Quasi tutte le operazioni possono essere fatte attraverso la ghiera esterna
e i tasti posti sul lato sinistro dello Smartwatch.
Ormai certo il sacrificio di Android Wear a favore di Tizen
, cosa che in parte pone il Gear S2 fuori dal coro degli smartwatch equipaggiati con Android Wear. Proprio l'accoppiata costituita da Tizen ed il nuovo sistema di controllo attraverso ghiera esterna è però atteso alla prova dei fatti. In molti infatti aspettano di avere fra le mani questo gioiellino prima di pronunciarsi in merito al sistema di controllo costituito dalla coppia Tizen e ghiera esterna.
Previsti cassa e cinturino
scuro oppure corpo argento e cinturino bianco. La versione classic invece sarà commercializzata con cassa nera e cinturino in pelle.
Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali su disponibilità e prezzi
. Samsung probabilmente svelerà ancora qualcosa sul Gear S2 durante IFA 2015
al via il 4 Settembre a Berlino