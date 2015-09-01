Google ha un nuovo logo, progettato per il Mobile

Grandi novità per il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Google cambia logo e lo progetta con in mente il mobile ed il variopinto e vasto ecosistema di periferiche utilizzate per accedere ad Internet. Nel post che annuncia il restyling del logo, intitolato "Evolving The Google Identity" e firmato da Alex Cook, Jonathan Jarvis e Jonathan Lee, i tre autori spiegano

"Google non è un'azienda convenzionale. La nostra mission è prendere il mondo dell'informazione e renderlo universalmente accessibile. Lo scorso anno abbiamo introdotto Material Design per aiutare i designer e gli sviluppatori ad abbracciare un mondo multi-device e multi-screen. Con queste considerazioni in mente, siamo emozionati nel condividere una nuova brand identity che ha lo scopo di rendere Google più accessibile e utile per i nostri utenti ovunque possano incontrarlo"

Sin dall'inizio, la homepage di Google.com è stata estremamente semplice: l'eccentrico, multicolorato logo è posizionato sopra una singola, accessibile casella di input su uno sfondo bianco. Ma la tecnologià muove passi in avanti. Lo sfondo stesso sta cambiando, e gli input e i bisogni stanno diventando molto diversi. Nuove classi di periferiche e modi di interagire e comunicare sono emersi con i wearable, le tecnologie vocali e le periferiche intelligenti nel mondo intorno a noi. Gli utenti ora entrano in contatto con Google attraverso una costellazione di periferiche e il nostro brand dovrebbe esprimere la stessa semplicità e piacevolezza offerti dalla nostra homepage, contemporaneamente garantendo la piena compatibilità con le opportunità offerte da ciascuna nuova periferica