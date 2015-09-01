Google ha un nuovo logo, progettato per il Mobile
di Redazione
01/09/2015
Grandi novità per il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Google cambia logo e lo progetta con in mente il mobile ed il variopinto e vasto ecosistema di periferiche utilizzate per accedere ad Internet. Nel post che annuncia il restyling del logo, intitolato "Evolving The Google Identity" e firmato da Alex Cook, Jonathan Jarvis e Jonathan Lee, i tre autori spiegano
"Google non è un'azienda convenzionale. La nostra mission è prendere il mondo dell'informazione e renderlo universalmente accessibile. Lo scorso anno abbiamo introdotto Material Design per aiutare i designer e gli sviluppatori ad abbracciare un mondo multi-device e multi-screen. Con queste considerazioni in mente, siamo emozionati nel condividere una nuova brand identity che ha lo scopo di rendere Google più accessibile e utile per i nostri utenti ovunque possano incontrarlo"Poco più sotto le motivazioni che accompagnano il cambio del logo di Google vengono rese ancora più evidenti:
Sin dall'inizio, la homepage di Google.com è stata estremamente semplice: l'eccentrico, multicolorato logo è posizionato sopra una singola, accessibile casella di input su uno sfondo bianco. Ma la tecnologià muove passi in avanti. Lo sfondo stesso sta cambiando, e gli input e i bisogni stanno diventando molto diversi. Nuove classi di periferiche e modi di interagire e comunicare sono emersi con i wearable, le tecnologie vocali e le periferiche intelligenti nel mondo intorno a noi. Gli utenti ora entrano in contatto con Google attraverso una costellazione di periferiche e il nostro brand dovrebbe esprimere la stessa semplicità e piacevolezza offerti dalla nostra homepage, contemporaneamente garantendo la piena compatibilità con le opportunità offerte da ciascuna nuova perifericaSpiegate dunque le ragioni del cambiamento, ecco cosa cambia con il nuovo logo. Il classico font serif usato fino ad adesso è stato sostituito con un San Serif. Nell'icona di Google scompare la piccola "g" blu che ha fino ad ora caratterizzato la versione compatta del logo ed al suo posto arriva una "G" maiuscola riempita con i quattro colori di Google. Il logo utilizzato come loader o come effetto di transizione da una schermata all'altra è ora composto da quattro pallini anche essi colorati con i classici colori di Google. Il team spiega che ha progettato il nuovo logo mantenendolo semplice e piacevole, ma ha unito queste qualità alla purezza delle forme geometriche e alla semplcità dei font classici usati per la stampa. https://youtu.be/olFEpeMwgHk
