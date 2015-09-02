Home Internet Instagram Direct: foto e video tramite messaggi di retti

di Redazione 02/09/2015

Instagram Direct si aggiorna e ora consente l’invio diretto di foto e video ad amici e gruppi. Una piccola rivoluzione, quella dell’app connessa al noto social network, che dopo aver introdotto la possibilità di caricare foto nei formati verticale e orizzontale, rende ancora più interessanti le comunicazioni con gli amici. D’ora in poi, infatti, sarà molto più semplice usare i messaggi diretti per inviare a chiunque una foto o un video, magari condividendolo al volo con un intero gruppo di amici. Instagram Direct, dunque, giunge ad uno stadio evolutivo che punta a fidelizzare ulteriormente gli utenti già iscritti ed eventualmente ad “ammaliarne” di nuovi. Una scelta inevitabile vista l’offerta sempre più ricca dei concorrenti Facebook e Twitter. Ormai, gli utenti tendono sempre di più a comunicare sui social network tramite foto o video: da qui la scelta di Instagram di potenziare Direct rendendo più facile l’invio e la condivisione dei file multimediali presenti nel proprio feed. Dopo l’ultimo aggiornamento, l’app consente infatti di catalogare le conversazioni per argomento, consentendo la risposta rapida tramite messaggio di testo, emoji, like o per l’appunto l’invio di foto e video. Inoltre, è ora possibile catalogare in un unico thread tutte le conversazioni con un amico o un gruppo di amici e rispondere così direttamente dall’interno dello stesso thread. E non è tutto, perché per rendere il tutto più intuitivo anche ai nuovi iscritti, Instagram ha previsto un nuovo comando di re-share direttamente nell’home feed, di fianco ai comandi utilizzati per commentare o aggiungere like. In questo modo, si potranno inviare direttamente da qui foto e video ad un contatto o gruppo di contatti. Le nuove funzioni di Instagram Direct sono disponibili con l’aggiornamento dell’app alla versione 7.5, disponibile sia per dispositivi iOS, sia per Android. Per scaricarla è sufficiente accedere ai rispettivi Apple Store e Google Play.