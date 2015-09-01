Honor 7 è sbarcato in Italia: caratteristiche e prezzi

Honor 7
, il nuovo modello di smartphone targato Huawei
è finalmente sbarcato in Italia. A meno di un anno dal predecessore Honor 6, dunque, l’azienda cinese prosegue sulla scia dei prodotti con una buona dotazione hardware offerti a prezzi contenuti. LE caratteristiche dell’Honor 7, infatti, sembrano davvero interessanti, considerato che il nuovo dispositivo è dotato di un display da 5,2 pollici IPS e con risoluzione di 1.080x1.920 pixel. Il processore è un octa core a 64 bit HiSilicon Kirin 935 a 2,2 Ghz e ha anche 3 GB di Ram. La dotazione di memoria interna è di 16 GB espansibile fino a 128 GB tramite microSD.
Tecnologia Sony per la fotocamera posteriore che monta un sensore IMX230 da 20 Megapixel con autofocus e flash a doppio LED. La fotocamera anteriore, quella generalmente usata per i selfie, è da 8 Megapixel ed ha il flash a LED. Il nuovo Huawei Honor 7, inoltre, supporta le principali connettività essendo compatibile con le reti 4G, il Wi-Fi 802.11a/b/g/nb/ac e il Bluetooth 4.1 LE. La batteria è agli ioni di Litio da 3.100 mAh, mentre sul retro è presente un lettore d’impronte, sistemato però in una posizione differente rispetto alle soluzioni adottate dalla concorrenza. Huawei ha deciso di innestarlo sotto l’obiettivo della fotocamera, posizione più comoda quando si tiene lo smartphone con una sola mano.
Il sistema operativo in dotazione è Android 5.0 Lollipop, aggiornabile ad Android 6.0 Marshmallow. Quanto ai prezzi, al momento Honor 7 è in fase di pre-ordinazioni: lo si può prendere con 349,99 euro. Presto, invece, potrebbe sbarcare in Italia anche Honor Band Zero
, lo smartwatch di fascia media targato Huawei, di cui sono stati svelati tempo fa alcuni render.