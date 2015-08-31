Gli Smartwach Android Wear funzionano con iOS

"Vogliamo essere sicuro che gli utenti iOS possano avere una grande esperienza d'uso con Android Wear out of the box. Abbiamo lavorato con i produttori per essere sicuri che gli orologi più nuovi funzionino bene con i moderni iPhone, tuttavia gli smartwatch dell'ultimo anno non sono tecnicamente supportati"

A circa un anno di distanza dal lancio del primo smartwatch equipaggiato con Android Wear, Google ha finalmente rilasciato l'attesa. In altre parole, da oggi è possibile sincronizzare uno smartwatch appartenenti al mondo Android con un qualsiasi iPhone. In realtà non è tutto oro quello che luccica perché ufficialmente la nuova App supporta solamente LG Watch Urbane fra i dispositivi in commercio, mentre è data per certa la compatibilità con tutti gli smartwatch di prossima generazione inclusi i dispositivi prodotti da Motorola, Huawei e Asus. La notizia non giunge inattesa, poiché proprio Huawei aveva annunciato lo scorsa settimana il supporto a iOS per il suo prossimo dispositivo equipaggiato con Android. Tuttavia si tratta di un passo gigantesco in avanti per Google che in questo modo estende la compatibilità degli smartwatch Android con la quasi totalità dei dispositivi in commercio. Nonostante questa evoluzione tecnica, Google apparentemente non potrà beneficiare dell'estesa compatibilità per i suoi dispositivi anche per gli smartwatch attualmente in commercio. In realtà appare un po' un mistero il perché Google abbia preso questa decisione, poiché gli ostacoli al supporto di questa funzionalità anche sugli smartwatch più vecchi non sembra a molti un ostacolo insuperabile. TechCrunch ha rivolto la domanda direttamente a Google ed attraverso un portavoce ha ricevuto la seguente risposta:Per i possessori di iPhone l'unico requisito necessario è invece avere installato almeno la versione 8.2 di iOS. Una volta effettuato l'abbinamento fra smartwatch e telefonino, le funzionalità offerte sono del tutto simili a quelle ben conosciute da chi utilizza uno smartwatch Android con uno smartphone Android. L'app supporta le notifiche da Gmail, Google Calendar, Google Fit, messaggi e le altre funzionalità tipicamente utilizzate con lo smartwatch.