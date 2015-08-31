Gli Smartwach Android Wear funzionano con iOS
di Redazione
31/08/2015
"Vogliamo essere sicuro che gli utenti iOS possano avere una grande esperienza d'uso con Android Wear out of the box. Abbiamo lavorato con i produttori per essere sicuri che gli orologi più nuovi funzionino bene con i moderni iPhone, tuttavia gli smartwatch dell'ultimo anno non sono tecnicamente supportati"Per i possessori di iPhone l'unico requisito necessario è invece avere installato almeno la versione 8.2 di iOS. Una volta effettuato l'abbinamento fra smartwatch e telefonino, le funzionalità offerte sono del tutto simili a quelle ben conosciute da chi utilizza uno smartwatch Android con uno smartphone Android. L'app supporta le notifiche da Gmail, Google Calendar, Google Fit, messaggi e le altre funzionalità tipicamente utilizzate con lo smartwatch.
Articolo Precedente
Honor 7 è sbarcato in Italia: caratteristiche e prezzi
Articolo Successivo
YouTube a pagamento, rivoluzione in arrivo
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020