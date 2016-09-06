Home Gadget e Curiosità Sengled Everbright, lampadine smart per la casa a IFA 2016

Sengled Everbright, lampadine smart per la casa a IFA 2016

di Redazione 06/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sengled, fornitore leader per le soluzioni di illuminazione per la casa, ha presentato un prodotto innovativo alla conferenza internazionale IFA 2016. L'evento, dedicato principalmente ai brand del settore elettronica di consumo, ha visto anche l'arrivo di soluzioni smart per la casa. Sengled Everbright, illuminazione innovativa per una casa smart Chiamata Sengled Everbright, si tratta di una lampadina LED smart, dotata di una batteria ricaricabile integrata (capacità 900 mAh). Con un’alimentazione regolare e un tradizionale attacco E27, la lampadina immagazzina corrente durante il normale funzionamento. Se generalmente fornisce una luminosità di 500 lumen, in caso di mancata corrente, la luminosità si riduce fino a 300 lumen. Un sistema che permette chiaramente di risparmiare energia, portendo fornire più di tre ore di illuminazione autonoma. Sengled Everbright può essere installata in normali abitazioni ma anche in cantieri edili, fornendo così un valido aiuto in caso di emergenza. La lampadina smart di Sengled può tranquillamente sostituire una normale lampadina e viene controllata tramite i normali interruttori. Trattandosi di una lampadina LED, Sengled Everbright ha un basso consumo energetico. La sua durata è di circa 25.000 ore (circa 34 mesi) e consuma solo 9 watt di potenza, rispetto ai 40 watt di una lampadina tradizionale da 40 watt. Sengled Everbright, prezzo e disponibilità Il sistema di illuminazione Sengled Everbright è stato presentato a IFA 2016 e sarà disponibile su mercato da novembre 2016. Il prezzo consigliato è di €19,90. Sengled, breve storia di un'azienda che ama l'ambiente Sengled è il fornitore leader per le innovative soluzioni di illuminazione per la casa. La società ha sede a Shanghai con filiali oltreoceano a Düsseldorf, Stati Uniti, Canada e Australia. Dopo una decennale esperienza nella produzione di lampadine LED per privati a aziende, Sengled si è di fatto concentrata nella realizzazione di soluzioni smart per l'illuminazione a basso consumo energetico. Il processo di fabbricazione dei suoi prodotti ha inoltre un basso impatto ambientale e rende la vita più semplice, adattandosi ai bisogni della società contemporanea.