iPhone 7 meglio di Galaxy Note 7 (forse): benchmark

iPhone 7
potrebbe essere migliore di Galaxy Note 7
: è quanto emerge dai primi benchmark
apparsi online. La presentazione del nuovo ‘Melafonino’ è prevista per domani, 7 settembre 2016 alle ore 7 del pomeriggio. Una scelta non casuale da parte di Apple, che ha deciso dunque di giocare per l’appunto sul numero 7. In attesa di vedere dal vivo il nuovo smartphone di Cupertino, online spuntano nuove indiscrezioni.
Su Geekbench sono apparsi i primi benchmark relativi al nuovo iPhone 7, i punteggi sulle prestazioni che alla fine danno meglio il polso della situazione dei dispositivi. Phone Arena li ha scovati e li ha resi pubblici con tanto di dettagli tecnici. Il nuovo iPhone 7 dovrebbe montare un processore A10 da 2.4 GHz
, cui si abbinano 3 GB di Ram, a seconda della versione del Melafonino. Le prestazioni sono notevolmente migliori rispetto a quelle del predecessore, iPhone 6S.
Pur non essendo uno smartphone propriamente “rivoluzionario” il nuovo iPhone ha dunque prestazioni assai migliori rispetto al predecessore. Il benchmark fa riferimento ad un iPhone 9.3, che dovrebbe essere quella da 5.5 pollici, ossia iPhone 7 Plus
. Il dispositivo ottiene un punteggio a singolo core di 3.379, molto più alto di quello di Samsung Galaxy Note 7, fermo a 2.067 nella versione Exynos 8890
. Significativa anche la performance multi-core, che si tiene di pochissimo sotto a Galaxy Note 7 (5.495 contro 6000).
iPhone 7 vs Galaxy Note 7: chi vince
Se si prende in considerazione Galaxy Note 7 con processore Snapdragon 820
, il confronto con il nuovo iPhone è ancora più interessante. Questo processore, infatti, raggiunge una performance single-core di 1.826 e multicore di 5.511. In generale, dunque, i nuovi iPhone 7 sono più veloci di Galaxy Note 7, poiché la potenza multicore è generalmente relegata ai giochi di ultimissima generazione e altri task molto impegnativi.