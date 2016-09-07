Home Eventi IFA 2016, arriva AVM Fritz!Box 7580: il router più innovativo per la domotica

07/09/2016

Il nuovo Fritz!Box 7580 di AVM, società tedesca incentrata sulla creazione di soluzioni top di gamma in ambito connettività wireless e VoIP, destinate agli utenti dalle necessità più disparate, è uno di quei prodotti che fatica realmente a rimanere in secondo piano all'IFA 2016 di Berlino: potente e affidabile, si tratta di un router con spiccate capacità di gestione della nostra casa smart, essendo studiato per stare al passo con l'evoluzione domotica. Fritz!Box 7580 viene illustrato all'IFA 2016 come primo prodotto della serie dotato di uso smart della banda di rete grazie all'implementazione della tecnologia MU-MIMO (multiple-input, multiple-output multiutente), in grado di far convergere segnali provenienti o ricevuti da più utenti nella medesima frequenza di banda allo stesso tempo. Più dispositivi connessi, pertanto, non significherà più calo delle prestazioni di rete: verranno gestiti al meglio per attribuire ad ogni utente lo spazio online meritato. Il nuovo router di AVM garantisce inoltre sulle frequenze 5 GHz velocità di trasmissione 1733 Mbit/secondo, e l'apertura alla possibilità di diventare un hub completo quanto potente grazie alla connettività analogica, VoIP e smartphone. Come buona parte dei dispositivi della serie Fritz!Box, le capacità domotiche sono più che buone e, di conseguenza, 7580 troverà il suo territorio naturale tra smart TV e oggetti intelligenti di uso casalingo. L'IFA 2016 lancia il router definitivo dell'anno? La risposta è molto probabilmente positiva, soprattutto grazie all'impostazione user friendly dell'interfaccia, delle opzioni disponibili e della personalizzazione generale della larghezza di banda. Tra le funzioni disponibili, troviamo "Green", studiata per il risparmio energetico nei momenti in cui vogliamo spegnere il router senza creare problemi alle nostre attività online, oppure la possibilità di assegnare più password al dispositivo per consentire l'utilizzo di più utenti senza timore di perdere la propria privacy. Si tratta dell'estensione del concetto di guest wi-fi, ovvero Wi-Fi per utenti ospiti, che potranno avere l'occasione di navigare secondo velocità di upload e download specificata dall'utente admin. Rimane da non sottovalutare, infine, la possibilità del router di operare da "centralino" nei confronti di smartphone e sistemi VoIP di comunicazione, che possono così interfacciarsi tra loro evitando eccessivo dispendio energetico ed aumentando la praticità al contempo. AVM ci dimostra quindi, direttamente dal palco dell'IFA 2016, che oltre a stupire il pubblico con la realtà virtuale e le sue applicazioni, è possibile "fare breccia" nelle abitudini e negli apprezzamenti degli utenti anche con un router: Fritz!Box 7580, che finirà sicuramente per migliorare l'esperienza web anche di molti italiani.