Apple: metà degli utenti passeranno al nuovo iPhone 7
di Redazione
07/09/2016
Apple: la metà degli utenti che sono in possesso già di un iPhone passeranno al nuovo dispositivo che sarà presentato ufficialmente oggi. È quanto emerge da un’indagine condotta nella Gran Bretagna: il 19% degli utenti, invece, ha in programma il cambio di piattaforma con l’orientamento ad acquistare un dispositivo Samsung. L’indagine è stata condotta nel Regno Unito da ‘Insurance2GO’ su un campione di 1.014 possessori di iPhone. Ebbene, dai risultati, emerge che il 50% degli intervistati è orientato a dire addio al suo attuale iPhone per passare ad iPhone 7. Il 17% del campione intende invece cambiare per passare ad uno smartphone Samsung con sistema operativo Android. L’8%, invece, vuole cambiare piattaforma ma Samsung non sarà la scelta successiva dopo aver abbandonato il ‘Melafonino’.
Apple e la fidelizzazione con i propri utentiInsomma, la fidelizzazione dei clienti con l’azienda di Cupertino rimane assai alta. La metà dei possessori di un iPhone, indipendentemente dal modello attualmente in mano, passerà al 7, anche se non è dato sapere se sin da subito oppure nei prossimi mesi. Il restante 23% del campione, infine, dichiara di voler tenere il suo attuale dispositivo, o perché ha iPhone 6S e non si aspetta grosse novità dalla successiva versione, oppure perché vuole prima capire quali saranno le migliorie di iPhone 7. Il sondaggio è stato effettuato lo scorso 4 luglio, ossia prima del lancio di Samsung Galaxy Note 7. La risposta di alcuni degli intervistati, dunque, potrebbe essere stata influenzata proprio dalla volontà di passare al nuovo phablet coreano. Chissà in quanti avranno cambiato idea dopo le recenti esplosioni dei dispositivi, che hanno portato Samsung alla sospensione delle vendite e al richiamo dei Note 7 già ventudi in alcune aree del mondo… "Il mercato è cresciuto diventando incredibilmente competitivo nel corso degli ultimi due anni, tuttavia non è una vera sorpresa vedere persone che sono ancora saldamente in favore dei telefoni iPhone - commenta Duncan Spencer, amministratore delegato di Insurance2GO - Crediamo che l'iPhone regna ancora sovrano, con le sue innovazioni e design elegante che non mancheranno di attirare la gente ai prodotti Apple ancora e ancora".
