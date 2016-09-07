PlayStation Meeting: cosa aspettarsi dall'evento Sony
di Redazione
07/09/2016
New York, 7 settembre 2016. Mancano poche ore all’inizio dell’atteso evento ufficiale Sony dedicato ai prodotti PlayStation. Il colosso del gaming ha annunciato una conferenza in diretta streaming per le ore 21, durante il quale si parlerà delle novità in serbo per i videogiocatori. Che cosa possiamo aspettarci dall’evento? Scopriamolo insieme.
PlayStation 4 NEO:Circolano ormai da tempo voci sull’arrivo di una nuova console next gen. Chiamata PlayStation 4 NEO dovrebbe essere una versione migliorata dell’attuale console di nuova generazione Sony. Tra le sue caratteristiche tecniche si presume il supporto alla risoluzione 4K e prestazioni ottimali per il gaming in realtà virtuale. Se le indiscrezioni più quotate si rivelassero vere, PlayStation 4 NEO dovrebbe essere una console estremamente performante in quanto compatibile con PlayStation VR e gli accessori dedicati alla realtà virtuale. Per quanto riguarda la libreria giochi, vi sono due teorie distinte. L’ipotesi più probabile afferma che PlayStation 4 NEO permetterà la riproduzione dei giochi usciti in precedenza su PlayStation 4. La teoria opposta prevede una segmentazione tra gli utenti PlayStation. Chi si accontenta di una console per il gaming standard potrà scegliere PlayStation 4, mentre chi vuole ottenere il massimo delle presentazioni giocando principalmente in Realtà Virtuale (senza però dover acquistare un PC) potrà dirigersi verso l’acquisto di PlayStation 4 NEO. Nonostante manchino ancora dettagli ufficiali, si pensa che l’uscita di PlayStation 4 NEO sia prevista per i primi mesi del 2017.
PlayStation 4 Slim:Seguendo la mossa fatta da Microsoft, anche Sony potrebbe presentare un modello slim di PlayStation 4. La console è stata diverse volte oggetto di rumor; anche se Sony non ha ancora ufficializzato la sua commercializzazione, possiamo affermare che la sua uscita è ormai quasi certamente prevista entro Natale.
PlayStation VR:L'evento Sony sarà senza dubbio il momento giusto per parlare di gaming e realtà virtuale. Sappiamo già che il visore Sony PlayStation VR uscirà nel corso dell'autunno e che la libreria di titoli compatibili si arricchirrà sempre di più nel prossimo futuro. Nonostante ci siano quindi già alcune certezze sull'argomento, siamo sicuri che Sony non mancherà di stupire il suo pubblico con annunci inediti.
