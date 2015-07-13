Satoru Iwata, presidente di Nintendo, muore a 55 anni

Hello. My name is Satoru Iwata. I am the President of Nintendo. — Satoru Iwata (@Iwata_Asks) 27 Gennaio 2012

L'industria dei videogiochi perde uno dei suoi talenti più visionari,presidente di Nintendo è morto Sabato 11 Luglio a causa di un tumore al dotto biliare che lo affliggeva da diverso tempo.era stato costretto a saltare l'E3 dello scorso anno a causa delle sue condizioni di salute ed immediatamente dopo si era sottoposto ad un difficile intervento chirurgico teso a ridurre l'entità della massa tumorale. Satoru Iwata aveva iniziato a lavorare pernel 1980, come programmatore, mettendo subito in luce il suo talento e soprattuto la sua visione del mondo dei videogame. Aveva contribuito a creare giochi come Ballon Fight e EarthBound. Nel 2000 aveva assunto il ruolo di direttore della compagnia ed infnie nel 2002 ne era diventato presidente succedendo a Hiroshi Yamauchi. Su Twitter nel 2012 si era presentato così:con la semplicità dei grandi. Nel periodo in cui è stato presidente, Nintendo ha attraversato periodi di grandi successi con prodotti come lae ilma anche di grandi debacle con GameCube e Wii U. Resta il fatto che ,proprio con la Wii, Satoru Iwata ha avuto il merito di allargare il concetto di console ad un prodotto destinato ad essere utilizzato anche in famiglia, fascia di pubblico che, nonostante tutti sforzi compiuti da colossi come Sony e Microsoft rispettivamente con Playstation e Xbox, rimane appannaggio di Nintendo. Per molti anni Satoru Iwata è stato anche il volto pubblico della compagnia, conducendo personalmente gli eventi Nintendo Direct presentando tutte le novità che Nintendo ha sviluppato nel mondo dei videogame. Satoru Iwata lascia un grave vuoto nel mondo dei videogiochi anche se il suo nome rimarrà un'icona per questo settore e per Nintendo. La compagnia non ha ancora diramato alcun comunicato su chi potrebbe prendere il posto di Iwata alla guida del gruppo ma molti puntano su Genyo Takeda o Shigeru Miyamoto