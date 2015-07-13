Oaxis Wellness Line dispositivi smart al servizio della salute
di Redazione
13/07/2015
Oaxis Wellness Line è la nuova gamma di dispositivi smart tutti pensati per la cura della persona. Tutti oggetti che si concentrano sul corpo e il mantenimento di alcune abitudini sane per dare la giusta attenzione ad attività giornaliere fondamentali e stare così bene con sé stessi. Oaxis considera l’interazione di diversi fattori, quali l’idratazione, l’attività fisica e altri indicatori che tracciano i livelli di salute e prescrivono il giusto standard da seguire, proponendo a tale scopo Vita Smart Water Bottle, Glo Smart Body Analizer e O2 Fitness Band. Ognuno ha una funzione specifica. Vita è una bottiglia smart dal design semplice, con una capienza di 650 ml che riesce a tracciare i livelli di idratazione, a stabilire se la qualità dell’acqua contenuta è tale da poter essere bevuta e grazie ad un sensore termico, ad indicare sul display della bottiglia la temperatura dell’acqua, per evitare che sia troppo calda o troppo fredda. L’acqua che è alla base di ogni allenamento ed è una delle principali fonti di energia, fondamentale per il benessere fisico, aiuta ad eliminare le tossine rendendo la pelle più tonica e facilitando anche processi come la digestione. Tuttavia, l’apporto giornaliero di cui ognuno necessita varia da persona a persona, a seconda delle condizioni climatiche e rispetto anche alle attività che si effettuano. Ecco perché Vita si abbina a O2 il Fitness tracker in grado di trasmettere i livelli di idratazione a Vita. O2 misura anche il flusso sanguigno utilizzando la variazione cromatica sullo schermo per indicarne il livello, monitora gli esercizi e il movimento e registra dati utili come i passi percorsi e le calorie bruciate e soprattutto la frequenza cardiaca. L’App Life Balanz fa il resto calcolando la perdita di liquidi grazie ai dati ottenuti, assicurando così il giusto apporto d’acqua all’organismo. A Vita e O2 si accompagna Glo, apparentemente una bilancia, ma piuttosto uno scanner, che partendo dalla pianta dei piedi riesce a leggere e ad analizzare diverse informazioni importanti per il nostro fisico sfruttando l’impedenza bioelettrica che determina la composizione corporea, quindi massa grassa, massa magra, i livelli totali di acqua, il tasso metabolico e a suggerire gli allenamenti adeguati, basati sulle informazioni rilevate. L’interfaccia di Glo non è affatto complessa il che permette a tutti in famiglia di poterlo utilizzare in modo immediato senza troppe difficoltà. Può riconoscere fino a sei user, che sono distinti sulla base di colori differenti. Il profilo di ogni utente viene registrato non appena ci si sale sopra e inviato all’App via bluetooth. A questi smart device si aggiunge anche Ji Cheng l’elegante Fitness Band frutto del fashion designer Ji Cheng di cui porta il nome. Messo al polso traccia le attività giornaliere, le calorie bruciate e la qualità del sonno e insieme all’App Life Balanz aiuta a migliorare a lungo termine le abitudini. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=gGRYlZxNm6Y] Il pacchetto completo di Glo, Vita e un Fitness Band è disponile a 144$ invece che 270$, ma per chi non fosse interessato ad averli tutti c’è la possibilità di preordinare Vita o Glo al prezzo di 57$, invece di 80$ e a scelta O2 o Ji Cheng a 79$ piuttosto che 113$. In ogni caso si dovrà aspettare settembre per toccarli con mano e verificarne le funzionalità.
