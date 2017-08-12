Caricamento...

Sarahah: la nuova app che sta facendo furore tra gli adolescenti

Redazione Avatar

di Redazione

12/08/2017

Si chiama Sarahah ed è l’app sulla bocca di tutti in questi giorni caldissimi dell’estate 2017. Compatibile con dispositivi Android ed Apple, questa applicazione consente di inviare messaggi anonimi agli iscritti in modo da poter esprime un giudizio sincero e senza filtri. Al destinatario, poi, spetterà arrovellarsi il cervello per capire chi possa essere stato a sfogarsi così. L’idea è dello sviluppatore arabo Zain al-Abidin Tawfiq, che voleva realizzare uno strumento per le valutazioni aziendali anonime. In brevissimo tempo, Sarahah è diventata un’app tramite la quale si possono inviare commenti a ruota libera, che possono essere sia estremamente positivi, sia molto negativi, nei confronti di amici, parenti o colleghi di lavoro. Il nome scelto per l’app la dice lunga: "Sarahah" in arabo significa “franchezza” ovvero “onestà”. Il successo è stato già planetario: in poche settimane gli utenti registrati all’app sono circa 14 milioni, cui si possono sommare gli accessi tramite app e sito per un totale di 20 milioni di visitatori unici.

Sarahah: come si usa?

Come si usa Sarahah? Dopo aver scaricato l’app per il proprio dispositivo tramite App Store o Play Store, basta fare una ricerca per individuare gli amici o colleghi che la utilizzano già, o se si vuole evitare la registrazione, si può cliccare sul link che un amico ha condiviso tramite i propri profili social. A quel punto, si può lasciare una recensione così come avviene con altri tipi di piattaforme, solo che il destinatario non saprà mai chi è stato ad inviarla.
