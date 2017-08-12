Sarahah: la nuova app che sta facendo furore tra gli adolescenti
di Redazione
12/08/2017
Sarahah: come si usa?Come si usa Sarahah? Dopo aver scaricato l’app per il proprio dispositivo tramite App Store o Play Store, basta fare una ricerca per individuare gli amici o colleghi che la utilizzano già, o se si vuole evitare la registrazione, si può cliccare sul link che un amico ha condiviso tramite i propri profili social. A quel punto, si può lasciare una recensione così come avviene con altri tipi di piattaforme, solo che il destinatario non saprà mai chi è stato ad inviarla.
Articolo Precedente
Google motore predefinito su Safari: 3 miliardi di dollari ad Apple
Articolo Successivo
WhatsApp verso i pagamenti elettronici: ecco Payments
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020