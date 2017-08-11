Caricamento...

WhatsApp verso i pagamenti elettronici: ecco Payments

11/08/2017

WhatsApp va verso i pagamenti elettronici: attenzione, non si tratta dal pagamento di un canone, come erroneamente qualcuno potrebbe pensare, bensì della possibilità di effettuare transazioni tramite il proprio smartphone. In una nuova versione beta del client di messaggistica in versione Android, sarebbe stata avvistata Payments, una nuova funzione che consentirà agli utenti di effettuare appunto pagamenti. Si potrà, in sostanza, trasferire denaro tramite UPI (Unified Payments Interface), da banca a banca. Si tratta di un servizio analogo a quello che in Cina offre già WeChat, riferisce l’Ansa, mentre negli Stati Uniti è la strada intrapresa da Mark Zuckerberg con Facebook Messenger. Già dallo scorso mese di aprile sono iniziate a circolare voci sui pagamenti tramite WhatsApp, con l’India designata quale Paese per la sperimentazione. Ora, però, pare siamo giunti ad un passo successivo, con Payments pronto al lancio globale dopo un’inevitabile periodo di test.

WhatsApp Payments e un bacino di utenza sterminato

Il roll out sarà con ogni probabilità scaglionato per nazioni e sfrutterà la continua crescita dell’app di Whatsapp, che solo pochi giorni fa ha reso noti gli ultimi dati record: 1 miliardo di utenti attivi giornalieri, 55 miliardi di messaggi scambiati ogni 24 ore, 4,5 miliardi di foto condivise e 1 miliardo di video al dì.  
