Samsung Gear S3, l'evoluzione sportiva di uno smartwatch già ottimo

di Redazione 04/08/2016

Samsung, a pochi giorni dalla presentazione del suo nuovo Galaxy Note 7, dimostra di avere ancora parecchie energie da vendere, annunciando l'arrivo all'IFA di Berlino 2016 dell'evoluzione di uno dei suoi smartwatch di maggior rilievo, evoluzione di Gear S2, che continuerà la propria strada su Tizen OS anziché Android Wear, visti i buoni risultati ottenuti in questi mesi. Il nome del nuovo dispositivo è Samsung Gear S3 e sarà innanzitutto un wearable al servizio degli utenti più sportivi, senza rinunciare ad un comparto hardware curato anche per chi vuole semplicemente sfruttare le sue funzioni di organizer e strumento per una facile lettura di notifiche e mail. Tra le principali caratteristiche trapelate dagli attuali piani di Samsung scopriamo innanzitutto un display di qualità Super AMOLED, ampio 1,2 pollici e con un curioso quanto efficace sistema di interazione. Gear S3 sarà infatti dotato di una corona circolare girevole capace di selezionare in un attimo tutte le app che vogliamo attivare, senza dover interagire per forza con il pannello touch, che con guanti o protezioni simili alle dita potrebbe diventare poco agevole, rendendolo un dispositivo in un certo senso più interattivo di diversi altri. Samsung Gear S3: sport e pianificazione della giornata a portata di polso Non mancano anche alcune sorprese a livello di sensori impostati da Samsung per renderci la vita più facile durante l'attività sportiva outdoor: troviamo la dotazione base di S2 più tre new entry: tachimetro, altimetro e GPS. Sottolineamo l'importanza delle nuove funzioni dell'altimetro, che sarà in grado addirittura di tracciare un grafico cartesiano sulla posizione attuale, e calibrarne la precisione sfruttando una connessione Internet attiva. Notiamo inoltre un'evoluzione del sensore barometro già presente in S2, reso più preciso da un rilevamento di pressione (in hPa) capace di fornirci suggerimenti in tempo reale in merito alle possibili condizioni metereologiche future dei luoghi che stiamo visitando. Si tratta di una funzione ben più utile di un semplice broadcast meteo, in quanto il nostro Samsung Gear S3 sarà in grado di avvertirci se i valori di pressione atmosferica scendono al di sotto di una certa soglia per diverse ore consecutive, un fattore che può decidere parecchio in merito alla sicurezza di chi sta utilizzando questo smartwatch per attività outdoor in cui bisogna mantenere molta attenzione in merito, tra cui surf, scalate montane, paracadutismo e comunque avventure in luoghi di cui non si conosce alla perfezione l'assetto metereologico. Ci aspettiamo quindi di veder rivelati questi e altri dettagli di S3 al prossimo IFA 2016, curiosi oltretutto di scoprire se di questo pratico e avanzato wearable sarà distribuita anche una nuova versione "gioiello", più elegante e curata nei dettagli della scocca e del quadrante, con tutti gli optional di qualità che Samsung ci ha sempre garantito.