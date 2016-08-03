Samsung Galaxy Note 7: caratteristiche e prezzi
Samsung Galaxy Note 7: scheda tecnicaLe caratteristiche tecniche del Note 7 ricordano tanto S7 e S7 Edge: il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 820 negli Stati Uniti, Cina e Giappone, mentre un SoC proprietario Exynos 8890 (octa core: quattro core a 2,3 GHz e quattro core a 1,6 GHz) nel resto del mondo. Non mancano 4 GB di memoria Ram, la funzione di ricarica rapida anche wireless e una fotocamera posteriore con sensore da 12 Megapixel, lenti f/1.7 e stabilizzazione ottica. La fotocamera frontale, invece, è una 5 Megapixel (f/1.7). Il nuovo phablet coreano ha ottenuto anche la certificazione IP68, relativo alla resistenza all’acqua. Supporta l’espansibilità della memoria tramite schede microSD: di base, lo spazio di archiviazione è di 64 GB, mentre la batteria è stata incrementata a 3500 mAh. Lo schermo è di tipo Super AMOLED è da 5,7 pollici, con risoluzione 2560x1440 pixel e doppio bordo incurvato. Il pannello posteriore è in Gorilla Glass 5, lo stesso usato per il display. Presente anche l’USB Type C sia per la ricarica, sia per lo scambio dati. Alle caratteristiche degli altri top di gamma Samsung, si aggiunge poi lo scanner dell’iride, che oltre al lettore d’impronte, permette di bloccare e sbloccare il dispositivo garantendo un ulteriore grado di sicurezza. Anche la nuova S Pen è stata migliorate e sarà resistente all’acqua, oltre che più veloce e affidabile nell’utilizzo. Per ampliare il raggio d’azione del pennino, Samsung ha lavorato anche dal lato software. Il sistema operativo “di fabbrica” è Android 6.0 Marshmallow, ma sarà aggiornato in futuro ad Android 7.0 Nougat. https://www.youtube.com/watch?v=jNpQHMTs_IU
