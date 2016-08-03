Caricamento...

Samsung Galaxy Note 7: caratteristiche e prezzi

Redazione Avatar

di Redazione

03/08/2016

Samsung Galaxy Note 7 è stato presentato ieri, ma arriverà in Italia solo il prossimo 2 settembre. Il design e l’hardware presente all’interno del nuovo phablet coreano ricordano tanto quelli dell’S7 Edge con alcune migliorie. In sostanza, Samsung ha deciso di far saltare il “Note 6”, mostrando direttamente al pubblico mondiale il Galaxy Note 7. Si tratta di una versione “riveduta e migliorata” del Note 5, grazie anche a caratteristiche tipiche del Galaxy S7 Edge, come la resistenza all’acqua. Il nuovo phablet top di gamma dei coreani sarà prenotabile in Europa a partire dal prossimo 16 agosto, mentre sugli scaffali dei negozi lo si vedrà solamente a partire dal 2 settembre. Il prezzo di listino indicato da Samsung è di 879 euro e sarà disponibile nei colori Blue Coral, Silver Titanium e Black Onyx. Coloro i quali che lo prenoteranno presso i punti vendita aderenti e lo registreranno su Samsung People, otterranno in omaggio il nuovo Gear VR.

Samsung Galaxy Note 7: scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche del Note 7 ricordano tanto S7 e S7 Edge: il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 820 negli Stati Uniti, Cina e Giappone, mentre un SoC proprietario Exynos 8890 (octa core: quattro core a 2,3 GHz e quattro core a 1,6 GHz) nel resto del mondo. Non mancano 4 GB di memoria Ram, la funzione di ricarica rapida anche wireless e una fotocamera posteriore con sensore da 12 Megapixel, lenti f/1.7 e stabilizzazione ottica. La fotocamera frontale, invece, è una 5 Megapixel (f/1.7). Il nuovo phablet coreano ha ottenuto anche la certificazione IP68, relativo alla resistenza all’acqua. Supporta l’espansibilità della memoria tramite schede microSD: di base, lo spazio di archiviazione è di 64 GB, mentre la batteria è stata incrementata a 3500 mAh. Lo schermo è di tipo Super AMOLED è da 5,7 pollici, con risoluzione 2560x1440 pixel e doppio bordo incurvato. Il pannello posteriore è in Gorilla Glass 5, lo stesso usato per il display. Presente anche l’USB Type C sia per la ricarica, sia per lo scambio dati. Alle caratteristiche degli altri top di gamma Samsung, si aggiunge poi lo scanner dell’iride, che oltre al lettore d’impronte, permette di bloccare e sbloccare il dispositivo garantendo un ulteriore grado di sicurezza. Anche la nuova S Pen è stata migliorate e sarà resistente all’acqua, oltre che più veloce e affidabile nell’utilizzo. Per ampliare il raggio d’azione del pennino, Samsung ha lavorato anche dal lato software. Il sistema operativo “di fabbrica” è Android 6.0 Marshmallow, ma sarà aggiornato in futuro ad Android 7.0 Nougat. https://www.youtube.com/watch?v=jNpQHMTs_IU
