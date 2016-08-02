Samsung Galaxy Note 7: oggi presentazione live, tutte le indiscrezioni
di Redazione
02/08/2016
Samsung Galaxy Note 7 | Scheda tecnica- Display da 5.7 pollici Quad HD Super AMOLED - Processore Snapdragon 821 / Exynos 8893 (possibile sia montato lo stesso chip di S7) - 4 GB of RAM (possibile anche una versione da 6 GB) - Memoria interna di 64 GB con supporto a schede microSD fino a 256 GB - Fotocamera posteriore da 12-megapixel Dual Pixel con apertura f/1.7, frontale di 5-megapixel - Certificazione IP68 per resistenza a polvere e graffi - Scanner dell’iride - Batteria di 3500 mAh - USB Type-C - Dimensioni di 153.5mm x 73.9mm x 7.9 mm - Peso di 168 grammi In attesa della presentazione ufficiale di oggi pomeriggio alle 17, Samsung ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video di presentazione del dispositivo, eccolo. https://www.youtube.com/watch?v=cyohHyQl-kc
