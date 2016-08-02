Caricamento...

Samsung Galaxy Note 7: oggi presentazione live, tutte le indiscrezioni

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2016

Samsung Galaxy Note 7, il nuovo phablet dell’azienda coreana, sarà presentato oggi, martedì 2 agosto 2016 intorno alle ore 17. L’evento Unpacked 2016, svelerà tutte le caratteristiche del nuovo dispositivo Samsung, ma si dovrebbe conoscere anche il prezzo. La presentazione potrà essere seguita anche in streaming live tramite il canale YouTube ufficiale Samsung. Inoltre, sarà possibile scaricare l'applicazione Unpacked 360 View dall'Oculus Store. L’attesa per la presentazione del nuovo Galaxy Note 7 è altissima, anche se con il passare delle settimane sono stati svelati praticamente la maggior parte dei dettagli tecnici. Inoltre, sono trapelati rumors anche sul prezzo di partenza, che in Francia dovrebbe essere di circa 850 euro, mentre in Italia dovrebbe variare di pochi euro. Secondo le ultime voci, Samsung Galaxy Note 7 dovrebbe essere rilasciato solo in versione Edge, di cui ‘Nowhereelse’ ha pubblicato la scheda tecnica. A meno di sorprese dell'ultim'ora, Note 7 dovrebbe sostanzialmente configurarsi come un S7 Edge con in più la TouchWiz e le funzioni software del pennino.

Samsung Galaxy Note 7 | Scheda tecnica

- Display da 5.7 pollici Quad HD Super AMOLED - Processore Snapdragon 821 / Exynos 8893 (possibile sia montato lo stesso chip di S7) - 4 GB of RAM (possibile anche una versione da 6 GB) - Memoria interna di 64 GB con supporto a schede microSD fino a 256 GB - Fotocamera posteriore da 12-megapixel Dual Pixel con apertura f/1.7, frontale di 5-megapixel - Certificazione IP68 per resistenza a polvere e graffi - Scanner dell’iride - Batteria di 3500 mAh - USB Type-C - Dimensioni di 153.5mm x 73.9mm x 7.9 mm - Peso di 168 grammi In attesa della presentazione ufficiale di oggi pomeriggio alle 17, Samsung ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video di presentazione del dispositivo, eccolo. https://www.youtube.com/watch?v=cyohHyQl-kc
