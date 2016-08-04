Samsung Galaxy S8 svelato ad inizio 2017: caratteristiche tecniche
di Redazione
04/08/2016
Samsung Galaxy S8, probabile scheda tecnicaStando a quanto riporta il sito ‘AndroidHeadlines’, tra le migliorie cui starebbe lavorando Samsung, ci sarebbe anche la fotocamera dei suoi smartphone. Sarebbe infatti in produzione una nuova soluzione che garantirebbe scatti eccezionali anche in condizioni di poca luminosità. Quanto allo schermo, si dovrebbe passare dal QHD del Galaxy S7 al 4K, che aprirebbe dunque le porte alla realtà virtuale. Il processore dovrebbe essere il nuovissimo l’Exynos 8895, mentre la dotazione Ram dovrebbe arrivare fino a 8 GB. La memoria interna potrebbe partire da 256 GB espansibili tramite schede esterne. Quanto alla fotocamera, invece, quella posteriore dovrebbe avere una sensibilità compresa tra i 18 e i 24 Megapixel. La scocca, a meno di sorprese, sarà impermeabile, ma il design non dovrebbe discostarsi molto da quello del Galaxy S7 e del Galaxy Note 7. La fascia di prezzo sarà ovviamente quella medio-alta, ma prima di formulare ipotesi in questo campo, occorre attendere le conferme relative alla dotazione hardware. Se ne saprà di più negli ultimi mesi del 2016.
