Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S8 svelato ad inizio 2017: caratteristiche tecniche

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S8 svelato ad inizio 2017: caratteristiche tecniche
Samsung Galaxy S8 sarà l’erede di S7 e dovrebbe vedere la luce già a febbraio 2017. Il lancio è previsto al Mobile World Congress di Barcellona e nonostante manchino ancora sei mesi, già in Rete circolano rumors e indiscrezioni in merito alle caratteristiche tecniche. Le voci parlano di un processore più potente rispetto allo smartphone precedente e di uno schermo 4K per la realtà virtuale. Ovviamente, si tratta di voci che dovranno trovare conferma nei prossimi mesi e sono dunque da “prendere con le pinze”.

Samsung Galaxy S8, probabile scheda tecnica

Stando a quanto riporta il sito ‘AndroidHeadlines’, tra le migliorie cui starebbe lavorando Samsung, ci sarebbe anche la fotocamera dei suoi smartphone. Sarebbe infatti in produzione una nuova soluzione che garantirebbe scatti eccezionali anche in condizioni di poca luminosità. Quanto allo schermo, si dovrebbe passare dal QHD del Galaxy S7 al 4K, che aprirebbe dunque le porte alla realtà virtuale. Il processore dovrebbe essere il nuovissimo l’Exynos 8895, mentre la dotazione Ram dovrebbe arrivare fino a 8 GB. La memoria interna potrebbe partire da 256 GB espansibili tramite schede esterne. Quanto alla fotocamera, invece, quella posteriore dovrebbe avere una sensibilità compresa tra i 18 e i 24 Megapixel. La scocca, a meno di sorprese, sarà impermeabile, ma il design non dovrebbe discostarsi molto da quello del Galaxy S7 e del Galaxy Note 7. La fascia di prezzo sarà ovviamente quella medio-alta, ma prima di formulare ipotesi in questo campo, occorre attendere le conferme relative alla dotazione hardware. Se ne saprà di più negli ultimi mesi del 2016.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Chrome 52 Android, streaming video e risparmio dati alle stelle

Articolo Successivo

Samsung Gear S3, l'evoluzione sportiva di uno smartwatch già ottimo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020