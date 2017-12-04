Caricamento...

Samsung Galaxy S9 al lancio con una nuova dock per PC

04/12/2017

Samsung Galaxy S9, il nuovo smartphone di punta dell’azienda sudcoreana, potrebbe essere accompagnato da una nuova dock per PC. Insomma, il colosso asiatico dell’informatica vuole sin da subito fornire ai propri clienti un’espansione delle potenzialità multimediali, puntando sul concept di “desktop unificato”. La nuova versione della DeX Station, in sostanza, avrà l’obiettivo di consentire l’accesso ad un ambiente di lavoro desktop tramite lo smartphone. Il nome scelto per la nuova dock, DeX Pad, la dice già lunga sulle intenzioni di Samsung: oltre ad ampliare le funzionalità dello smartphone tramite l’utilizzo dello schermo di un computer, la nuova estensione potrebbe consentire l’utilizzo dello schermo del telefonino a mo di touchpad, per effettuare ogni tipo di operazione.

Samsung Galaxy S9: con Dex Pad addio mouse e tastiera

In questo caso, dunque, tastiera e mouse potrebbero non servire più con lo smartphone che oltre a fare da sistema operativo, agirebbe anche da controller in tutti i sensi. Una soluzione ancora più avanzata rispetto alla dock attualmente disponibile per Samsung Galaxy S8 e i suoi “fratelli”. https://www.youtube.com/watch?v=HGg4e500708
