Samsung Galaxy S9 al lancio con una nuova dock per PC
di Redazione
04/12/2017
Samsung Galaxy S9: con Dex Pad addio mouse e tastieraIn questo caso, dunque, tastiera e mouse potrebbero non servire più con lo smartphone che oltre a fare da sistema operativo, agirebbe anche da controller in tutti i sensi. Una soluzione ancora più avanzata rispetto alla dock attualmente disponibile per Samsung Galaxy S8 e i suoi “fratelli”. https://www.youtube.com/watch?v=HGg4e500708
Articolo Precedente
Android Go Oreo: il nuovo sistema operativo per dispositivi di fascia bassa
Articolo Successivo
Microsoft Edge su iPhone, ma non in Italia
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020