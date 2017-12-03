Microsoft Edge su iPhone, ma non in Italia
di Redazione
03/12/2017
Microsoft Edge, il browser Microsoft, sbarca anche su iPhone, lo smartphone di casa Apple. Il software di navigazione, dunque, è disponibile anche sul dispositivo mobile dell’azienda concorrente, ma non per gli utenti che si trovano in Italia. Almeno non per ora. Già nel mese di novembre Microsoft aveva proposto una versione beta del proprio browser Edge per dispositivo iOS e Android. Se però la versione per dispositivi mobili con sistemi operativi di Google era aperta a tutti, nel caso degli iPhone il download è stato limitato solo a 10.000 utenti tramite la funzione TestFlight.
Microsoft Edge e la funzione Reading ViewsOra, però, la buona notizia per i possessori di iPhone è rappresentata dal fatto che Microsoft Edge sarà disponibile direttamente sull’App Store, oltre che sul Play Store di Google. L’altra notizia positiva per chi utilizza il browser sul proprio PC è rappresentata dal fatto che su smartphone è possibile sincronizzare i dati con la versione desktop, tra cui anche i Preferiti. La funzione Reading Views, inoltre, formatta i siti Web in un formato simile a quello degli eBook, che ne rende più facile la lettura.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S9 al lancio con una nuova dock per PC
Articolo Successivo
Come giocare a Tetris su Facebook