Come giocare a Tetris su Facebook

01/12/2017

Giocare a Tetris su Facebook, ora si può. Il videogame inventato circa 30 anni fa dal russo Aleksej Leonidovic Pažitnov sbarca sul social network. Per accedere al gioco, però, bisogna installare l’app Facebook Messenger, che lo contiene al suo interno assieme ad altri passatempi. Si può giocare avviando il videogame direttamente dalla schermata della chat, accedendo alla sezione apposita e indicata con un’icona del gamepad. Da smartphone, una volta scelto il Tetris dalla lista dei giochi disponibili, lo schermo si trasformerà in una console di vecchio stampo, ma il risultato è analogo anche su computer.

Le regole del Tetris

Le regole sono le stesse del gioco storico, ossia bisogna ruotare i blocchi colorati e dalle diverse forme per fare in modo che compongano una riga e far scalare così lo schermo. La partita termina quando si arriva così in alto nella schermata da non avere più margine di movimento. Ovviamente, con l’avanzare dei livelli, la velocità e la difficoltà del gioco aumentano. Le peculiarità della versione di Tetris per Facebook sono rappresentate da missioni quotidiane, partite di gruppo e classifiche online, tramite le quali si possono comparare i punteggi con gli amici. Fra gli altri giochi presenti in Facebook Messenger e giocabili da desktop, smartphone Android e iPhone ci sono anche Pac-Man, Snake, Space Invaders, Puzzle Bobble Blitz, Arkanoid, Endless Lake, Brick Pop, Zookeeper, Solitario, 8 Ball Pool e vari giochi di sport come il basket.
