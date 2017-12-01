Come giocare a Tetris su Facebook
di Redazione
01/12/2017
Le regole del TetrisLe regole sono le stesse del gioco storico, ossia bisogna ruotare i blocchi colorati e dalle diverse forme per fare in modo che compongano una riga e far scalare così lo schermo. La partita termina quando si arriva così in alto nella schermata da non avere più margine di movimento. Ovviamente, con l’avanzare dei livelli, la velocità e la difficoltà del gioco aumentano. Le peculiarità della versione di Tetris per Facebook sono rappresentate da missioni quotidiane, partite di gruppo e classifiche online, tramite le quali si possono comparare i punteggi con gli amici. Fra gli altri giochi presenti in Facebook Messenger e giocabili da desktop, smartphone Android e iPhone ci sono anche Pac-Man, Snake, Space Invaders, Puzzle Bobble Blitz, Arkanoid, Endless Lake, Brick Pop, Zookeeper, Solitario, 8 Ball Pool e vari giochi di sport come il basket.
NEW today! Tetris is live on @Facebook Messenger. Play now! https://t.co/eiGHXJ6Dn9 #FB #Messenger #Games #Gaming #videogames pic.twitter.com/Y0wiCtNVQs
— Tetris (@Tetris_Official) 30 novembre 2017
