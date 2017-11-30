Caricamento...

Huawei Nova 2s: le foto "rubate" e la scheda tecnica

Redazione Avatar

di Redazione

30/11/2017

Huawei Nova 2s: le foto
Huawei Nova 2s potrebbe essere il nuovo smartphone che il produttore cinese lancerà solo in qualche mercato oppure in contemporanea con il Nova 3. Le prime immagini di questo Huawei Nova 2s sono state rubate e pubblicate in Rete e denotano subito una certa somiglianza con il Mate 10 Lite. Di primo acchito emerge anche un ottimo lavoro svolto a livello di design per ottimizzare le cornici. Confermato il tasto home fisico nella parte frontale con sensore per impronte digitali.

Huawei Nova 2s: la scheda tecnica

Nonostante ciò, il bordo inferiore è ridotto al minimo, per rendere il dispositivo elegante e maneggevole. La scheda tecnica è di tutto rispetto, perché Huawei Nova 2s dovrebbe avere un display da 6 polli con risoluzione in Full HD+ (aspect ratio 18:9). Il processore dovrebbe essere un Kirin 960, lo stesso chi equipaggiato su Mate 9 e di Honor 9, supportato da 6 GB di memoria RAM. Quanto al comparto grafico, è presenta una doppia fotocamera posteriore con lenti da 16 e 20 MegaPixel e apertura focale f/1.8. La fotocamera anteriore è anch’essa da 20 Megapixel, per videochiamate e selfie di alta qualità. Il sistema operativo pre-installato sarà Android 8.0 Oreo con interfaccia personalizzata EMUI 8.0.
Redazione Avatar
Redazione

