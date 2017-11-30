Huawei Nova 2s: le foto "rubate" e la scheda tecnica
di Redazione
30/11/2017
Huawei Nova 2s: la scheda tecnicaNonostante ciò, il bordo inferiore è ridotto al minimo, per rendere il dispositivo elegante e maneggevole. La scheda tecnica è di tutto rispetto, perché Huawei Nova 2s dovrebbe avere un display da 6 polli con risoluzione in Full HD+ (aspect ratio 18:9). Il processore dovrebbe essere un Kirin 960, lo stesso chi equipaggiato su Mate 9 e di Honor 9, supportato da 6 GB di memoria RAM. Quanto al comparto grafico, è presenta una doppia fotocamera posteriore con lenti da 16 e 20 MegaPixel e apertura focale f/1.8. La fotocamera anteriore è anch’essa da 20 Megapixel, per videochiamate e selfie di alta qualità. Il sistema operativo pre-installato sarà Android 8.0 Oreo con interfaccia personalizzata EMUI 8.0.
