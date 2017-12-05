Android Go Oreo: il nuovo sistema operativo per dispositivi di fascia bassa
di Redazione
05/12/2017
Con Andoird Go Google verso il miliardo di utentiCon questa mossa, Google conferma di avere come obiettivo quello di ampliare ulteriormente il pubblico che adopera il suo sistema operativo mobile fino ad arrivare al miliardo di dispositivi. "Ad oggi, solo circa la metà delle persone sono connesse ad internet, e quando accederanno per la prima volta, lo faranno attraverso lo strumento più immediato che è attualmente presente sul mercato: lo smartphone", fanno sapere dal quartiere generale di Mountain View. Insomma, Android Go potrà supportare qualsiasi lingua, ma al momento è stato pensato per fare breccia in mercati in via di espansione.
Articolo Precedente
Messenger Kids: Facebook per gli under 12 e partono le polemiche
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S9 al lancio con una nuova dock per PC
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020