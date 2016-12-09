Samsung Galaxy S8, il primo smartphone senza cornici laterali
di Redazione
09/12/2016
Samsung Galaxy S8, le possibili specifiche tecniche:Le fonti della notizia riportata da Bloomberg fanno inoltre riferimento ad alcune possibili specifiche tecniche. Lo schermo di Samsung Galaxy S8 sarà di tipo OLED. L’impiego di questa tecnologia permetterà di migliorare la resa cromatica e ridurre i consumi della batteria. Per quanto riguarda le dimensioni del dispositivo, viene smentita la precedente indiscrezione che parlava di Samsung Galaxy S8 come di un phablet. Secondo le fonti di Bloomberg, il dispositivo offrirà sì una risoluzione 2K (2560×1440 pixel), ma non vi saranno differenza in termini di dimensioni, rispetto agli attuali Galaxy S7 e S7 Edge. Samsung Galaxy S8 dovrebbe quindi offrire uno schermo da 5,1 pollici. La variante del modello sarà invece da 5,5 pollici. Tra le altre specifiche si parla dei processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, almeno 6 GB di RAM e porta USB Type-C. Viene confermata quindi l’eliminazione del jack audio da 3,5 millimetri. L’utilizzo di un display con design all-screen comporterà anche l’eliminazione del pulsante Home, sostituito da un pulsante virtuale con lettore d'impronte digitali ottico. Il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat e l’uscita di Samsung Galaxy S8 potrebbe essere prevista tra marzo e aprile 2017.
Articolo Precedente
Nuovo ASUS Zenfone 3 in arrivo all'evento Zennovation 2017?
Articolo Successivo
Pebble Time Steel, smartwatch dall'autonomia insuperabile
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020