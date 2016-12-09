Caricamento...

Samsung Galaxy S8, il primo smartphone senza cornici laterali

09/12/2016

Da diverso tempo circolano sul web diverse indiscrezioni riguardanti Samsung Galaxy S8. Come vi avevamo riportato, le principali voci sul nuovo dispositivo parlavano delle proposte più discusse da parte di Samsung. Nello specifico, la voce di corridoio che menzionava la possibilità di uno schermo senza cornici laterali, torna ora a far parlare di sé. Informazioni più recenti, provenienti dall’affidabile portale Bloomberg, fanno infatti nuovamente riferimento allo schermo del nuovo dispositivo top gamma. I redattori del portale statunitense affermano che lo smartphone Samsung Galaxy S8 avrà un design all-screen. Dal punto di vista pratico questo conferma le precedenti indiscrezioni. Lo schermo occuperà tutta la superficie frontale diventando quindi il primo dispositivo a tutto schermo, senza bordi laterali.

Samsung Galaxy S8, le possibili specifiche tecniche:

Le fonti della notizia riportata da Bloomberg fanno inoltre riferimento ad alcune possibili specifiche tecniche. Lo schermo di Samsung Galaxy S8 sarà di tipo OLED. L’impiego di questa tecnologia permetterà di migliorare la resa cromatica e ridurre i consumi della batteria. Per quanto riguarda le dimensioni del dispositivo, viene smentita la precedente indiscrezione che parlava di Samsung Galaxy S8 come di un phablet. Secondo le fonti di Bloomberg, il dispositivo offrirà sì una risoluzione 2K (2560×1440 pixel), ma non vi saranno differenza in termini di dimensioni, rispetto agli attuali Galaxy S7 e S7 Edge. Samsung Galaxy S8 dovrebbe quindi offrire uno schermo da 5,1 pollici. La variante del modello sarà invece da 5,5 pollici. Tra le altre specifiche si parla dei processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, almeno 6 GB di RAM e porta USB Type-C. Viene confermata quindi l’eliminazione del jack audio da 3,5 millimetri. L’utilizzo di un display con design all-screen comporterà anche  l’eliminazione del pulsante Home, sostituito da un pulsante virtuale con lettore d'impronte digitali ottico. Il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat e l’uscita di Samsung Galaxy S8 potrebbe essere prevista tra marzo e aprile 2017.
