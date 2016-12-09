Home Gadget e Curiosità Pebble Time Steel, smartwatch dall'autonomia insuperabile

di Redazione 09/12/2016

Nel mondo degli smartwatch Pebble esiste un dispositivo dotato di un'autonomia particolarmente estesa, nonché di un design e di funzioni che ne assicurano una grande compatibilità con Android e iOS. Si tratta di Pebble Time Steel, che rappresenta a sua volta un'evoluzione della gamma Steel lanciata nel 2014, e particolarmente apprezzata per le sue fattezze solide e la predisposizione ad essere utilizzata per il fitness. Pebble Time Steel è dotato di un display e-paper, che costituisce uno dei segreti più importanti alla base della sua lunga autonomia (circa 10 giorni d'utilizzo); nonché di sensori quali accelerometro, bussola, ambientale e l'immancabile microfono. La connessione attraverso altri dispositivi può comodamente avvenire tramite Bluetooth 4.0 integrato nel device. Time Steel è tra i più larghi e pesanti dei dispositivi Pebble di questa linea, nonostante una volta indossato non si avverta particolare differenza. E' inoltre possibile utilizzare dei cinturini "a tema", in modo da abbandonare le classiche bande in silicone che possono risultare apparentemente più fragili per un dispositivo così robusto. Pebble Time Steel: un design solido e un ecosistema app più vasto Il display e-ink a colori di Pebble Time Steel è piacevole allo sguardo, e assieme alla nuova UI, costruita attorno ad una timeline che mostra notifiche, notizie, promemoria ed eventi cronologicamente (anziché rimandare l'utente all'app specifica da aprire) è una comodità non indifferente. La nuova timeline permette di muoverci agevolmente tra gli eventi del futuro e del passato memorizzati sullo smartwatch utilizzando semplicemente i pulsanti fisici. E' inoltre cambiato l'app menu, da cui possiamo vedere acolpo d'occhio se il contenuto della notifica dell'app è di nostro interesse. Al momento, il dispositivo è compatibile sia con Android che iOS, ance se i primi potranno probabilmente trovarlo ancora più utile grazie alle funzioni Hangouts, Gmail, Facebook Messenger, e Whatsapp: per chi ha l'OS targato Apple, invece, al momento sono supportate esclusivamente le notifiche iOS. Pebble Time Steel sembra essere quindi un ottimo compromesso tra usabilità, maneggevolezza e stile: pur non essendo uno smartwatch da activity tracking, le potenzialità ci sono nell'ambito della vita di tutti i giorni e nell'organizzazione personale.