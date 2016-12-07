Galaxy S8, lo smartphone senza cornici e senza jack audio?
di Redazione
07/12/2016
Galaxy S8, display senza cornici in 2KIl nuovo smartphone di casa Samsung potrebbe avere uno schermo curvo su tutti i lati, oltre che cornici decisamente ridotte. Un design che a primo impatto potrebbe far tornare alla mente i più popolari smartphone cinesi, Xiaomi Mi Mix, tra tutti. Per accontentare le esigenze dei clienti, alla ricerca di un dispositivo con uno schermo sempre più grande, Samsung Galaxy S8 potrebbe arrivare in due versioni: una da 5,7 pollici e una da 6,2 pollici. Con uno schermo dalle dimensioni medie di 6 pollici, Samsung Galaxy S8 sarebbe a conti fatti un phablet più che uno smartphone. Samsung potrebbe essere intenzionata a riconquistare i suoi consumatori, dopo la delusione del Galaxy Note 7 Per quanto riguarda il display, si pensa che Samsung voglia puntare al Quad HD (2560×1440 pixel), realizzando quindi uno schermo 2K, piuttosto che giocarsi subito la carta del display 4K.
Galaxy S8, il nuovo smartphone senza jack audioSecondo alcune indiscrezioni, anche Samsung sarebbe pronta ad abbandonare il jack audio da 3,5 millimetri, in favore della comoda porta USB Type-C e il Bluetooth per collegare gli auricolari. Questa modifica permetterebbe di avere più spazio per aumentare la capacità della batteria in una scocca con più spazio per l’inserimento dei componenti hardware. Interessante inoltre la voce di corridoio che parla del sistema audio Harman di Galaxy S8, società recentemente acquistata da Samsung.
