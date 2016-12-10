Nuovo ASUS Zenfone 3 in arrivo all'evento Zennovation 2017?
di Redazione
10/12/2016
ASUS Zenfone 3: un nuovo smartphone Snapdragon 835 in arrivo?Assieme a questo "misterioso" top di gamma, potrebbe arrivare anche una variante medio-gamma della serie Zenfone, di cui sono trapelate alcune specifiche tecniche. Tra esse troviamo uno schermo full HD AMOLED a 5,5″ pollici ricurvo (2.5D), con dual camera posteriore e una frontale da 13 megapixel, segno della vocazione di questo dispositivo ad essere utilizzato prettamente in campo social o per selfie. Anche questo smartphone Android potrebbe ospitare un chip della famiglia Qualcomm Snapdragon, per la precisione 625. Il dispositivo sarà probabilmente prodotto in due varianti (32 / 64 GB di memoria flash eMMC più 3 o 4 GB di memoria RAM). L'evento ASUS Zennovation spera di ripetere il successo delle presentazioni estive di ZenFone portando sulla scena anche nuovi ultrabook (quasi certamente della serie ZenBook) e convertibili della gamma Transformer. Rimane da vedere se verrà mostrato ZenFone AR, destinato a portare la realtà virtuale su smartphone (con Project Tango di Google) a prezzi ben più contenuti rispetto a quelli della concorrenza. Il 2017 di ASUS sembra quindi particolarmente promettente da questo punto di vista: il comparto mobile è in pieno fermento e ci aspettiamo di veder fiorire tante proposte a partire dal primo trimestre dell'anno.
