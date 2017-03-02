Samsung Galaxy S8: prima foto ufficiale e conferme sulle caratteristiche
di Redazione
02/03/2017
Samsung Galaxy s8: le caratteristiche confermateIn attesa della presentazione ufficiale, dunque, il press render conferma che il display sarà curvo sia sul lato lungo che su quello corto, con la copertura praticamente totale della parte frontale del dispositivo. Addio pulsanti fisici, che sono stati sostituiti da quello “on screen”, ossia direttamente sullo schermo. Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, soluzione già adottata ad esempio da Huawei. Lungo il bordo superiore, molto sottile, si trovano lo scanner dell’iride e l’infrarossi. A sinistra il LED delle notifiche e i sensori di luminosità e prossimità. Rispetto al Galaxy S7, a giudicare dall’immagine, l’S8 è più alto ma più stretto. La risoluzione dello schermo, dunque, dovrebbe essere da 2880×1440 pixel. Oltre ai pulsanti di accensione e volume (o zoom) è presente quello che consente l’attivazione dell’assistente Bixby. Samsung Galaxy S8 ed S8 Plus avranno uno schermo Super AMOLED da 5,8 e 6,2 pollici. I processori saranno rispettivamente Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 saranno i GB di Ram e 64 i GB per lo spazio di archiviazione. Il sistema operativo “di serie” sarà Android 7.1 Nougat.
